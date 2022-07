Agustín Rossi responsabilizó a Martín Guzmán por "la brutal corrida cambiaria"

El comentario del titular de la AFI se enmarca en una semana donde el dólar blue trepó a los $337, lo que fuerza al gobierno del Frente de Todos a evaluar medidas de urgencia para estabilizar la situación cambiaria.

"Fíjense la paradoja, porque Guzmán que durante dos años y medio dijo que uno de los objetivos era tranquilizar y desestresar la economía, pero su renuncia le pegó a la economía un pico de estrés que no veíamos desde la derrota de Mauricio Macri en las PASO de agosto de 2019", explicó el exministro de Defensa.

A pesar de la complicada situación económica, Rossi aseguró que "la cuestión social está bastante contenida", si bien en los últimos días se visibilizaron en las calles fuertes reclamos de parte de organizaciones sociales opositoras y afines al gobierno de Alberto Fernández.

"Desde el punto de vista social, por lo que yo hablo con los ministros que son responsables de esas áreas y con los gobernadores, la verdad es que diría que la cuestión social está bastante contenida", aseguró el funcionario nacional.

En ese marco, Rossi destacó que "la economía sigue funcionando, no se ha cortado la cadena de pagos y se sigue generando empleo". No obstante, el ex ministro de Defensa reconoció que "la inflación genera un desgaste sobre los salarios".