"Al lado tuyo soy nórdica": la chicana de Juliana di Tullio a Martín Lousteau en el Senado

"Yo te escuché Martín, dejame terminar la idea y después si querés la volvemos a discutir", dijo Di Tullio, y aclaró: "Lo que planteamos ayer durante toda la reunión plenaria fue que estamos armonizando los considerandos con el articulado, no es un blanqueo, otra vez, lo vamos a decir mil veces. Si querés, lo podemos seguir discutiendo, pero como es compulsivo no hay ninguna necesidad de restringir a nadie, porque vos vas a buscar a todo el mundo, no hay restricción, no podés blanquear, no existe la posibilidad de blanqueo".

A continuación, Lousteau tomó la palabra y le contestó: "¿Qué quiere decir que no tenés posibilidad de blanqueo? Hoy tenés los instrumentos para cobrarles todo lo que dijimos ayer que vamos a ir a cobrar", expresó.

A lo que la senadora del Frente de Todos le respondió, visiblemente irritada: "Todo el Senado te escucha. Si bajás un poco el tono nos vamos a entender mejor. Mil veces mejor. Al lado tuyo soy nórdica. Nórdica soy. ¿Dale?".