Bienes en el exterior: las claves para entender el proyecto que pretende pagarle con un "aporte especial" al FMI

Según explicaron fuentes de la Cámara Alta, se busca que "realicen un aporte especial de emergencia" que "no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas".

En conclusión, se trata de un blanqueo de capitales.

FMI-Fondo Monetario Internacional.jpg En el marco del acuerdo con el FMI, el Gobierno busca aumentar la recaudación para no ajustar el gasto.

¿Cómo sería la recaudación para el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI?

La iniciativa parte de un "incentivo" que establece el pago de una alícuota del 20% para quienes declaren los bienes en los primeros seis meses desde la entrada en vigencia de la ley. Transcurrido este plazo, la alícuota subirá al 35%. "Por otro lado, indica que quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente".

El proyecto también alcanzará a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país “cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina”.

Por último, los legisladores usan la figura del colaborador, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. Una especie de "ley del arrepentido". Todo aquel que aporte información recibirá un 30% de lo recaudado.

En tanto, las entidades financieras o bancos serán liberados de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor.

ganancias-impuesto.jpg El oficialismo estima que podría recaudar 137 mil millones de dólares.

¿Por cuál cámara ingresaría el proyecto de ley para pagarle al FMI?

El proyecto de ley fue presentado por senadores que responden orgánicamente a Cristina Fernández de Kirchner: José Mayans, Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti y Martín Doñate, entre otros.

La iniciativa entrará por la Cámara Alta, de la que forman parte los autores de la iniciativa. Punto llamativo, ya que todo lo relacionado a modificaciones impositivas entra por Diputados.

¿Cómo se va a saber cuánta plata no declarada hay afuera?

La gran pregunta que quedó abierta es saber cómo identificar los bienes no declarados. Los legisladores del arco oficialista apelan al cruce de datos automáticos y financieros con 100 países. Dato no menor, y a la vez complicado, ya que jurisdicciones como Estados Unidos no brindan esta información.

En este contexto, es que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, recibió al embajador estadounidense, Marc Stanley, y le pidió "la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron los senadores del Frente de Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión".

FO97-HlXIAMfQ-i.jfif Cristina Kirchner le pidió apoyo al embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, al proyecto de los senadores del Frente de Todos para que la deuda con el FMI la paguen "los evasores".

Juliana Di Tullio, senadora nacional por Frente de Todos, explicó que “se amplía la lista de sujetos que pueden levantar el secreto fiscal. Ahora se suma el Banco Central, la comisión bicameral de seguimiento de la deuda externa, los fiscales y el jefe de Gabinete, quienes pueden pedir la información que concentran diversos organismos”.

“Lo que se hace es levantar el secreto fiscal, bursátil y bancario para permitir buscar esa primera salida de divisas, quién es el titular o los titulares que están fugando divisas con fines de evasión o de lavado de dinero”, indicó en Urbana Play.

¿Qué otros blanqueos de capital hubo previamente en Argentina?

El blanqueo histórico más grande que se hizo en Argentina fue en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. La cifra fue de 110 mil millones de dólares, la más alta registrada en el país.