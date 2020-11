Las definiciones de Alberto en A24: aumento en diciembre para todos los jubilados, freno a la suba de tarifas y la vuelta a clases

Alberto Fernández por cena sin distancia social con Evo Morales (Foto: captura de TV)

El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles que prevé otorgar "un aumento para todos los jubilados en diciembre" durante una extensa entrevista con A24 en la que ratificó que trabaja para conseguir la vacuna contra el COVID-19 para enero, defendió el proyecto de movilidad jubilatoria del oficialismo, dijo que no tiene previsto hacer ajuste ni devaluación, que no tiene apuro en cerrar el acuerdo con el FMI, habló de una recuperación del 95% de la actividad económica. Sostuvo que "las clases tienen que volver", advirtió a "los que especulan con los precios" y descartó aumentos de tarifas y prepagas para este año.

También defendió el proyecto de reforma judicial, y habló de cómo es la relación en estos momentos con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Sobre la Vacuna:

"Estamos negociando con todos para la vacuna. Esperamos estar vacunando en enero y febrero, la mayor cantidad de gente. El Gobierno nacional va a concentrar la vacunación".

Aumento a Jubilados en Diciembre:

“En diciembre va a haber una corrección de las jubilaciones porque somos conscientes de que tenemos que hacerlo. No queremos que las jubilaciones queden debajo de la inflación".

Devaluación:

“Los que piensan que vamos a una devaluación se equivocan porque devaluar significa empobrecer a la gente. Sufrimos una presión muy grande. Le hicimos frente y poco a poco estamos conteniendo la situación (del dólar)".

IFE Y ATP:

"La actividad económica se está recomponiendo en un 95%, no podemos seguir pagando el ATP a todos. En el IFE está pasando lo mismo, llegamos a todos los que no tenían ingresos, ahora tenemos que volver a direccionalizar el IFE lo vamos a focalizar en los sectores más vulnerables, estamos trabajando en un mejoramiento de los planes que ya existen. Se van a sumar entre $10 y $15 millones".

Negociaciones con el FMI

“Confío encontrar puntos de acuerdo con el FMI. Negociaremos con el Fondo pero no tengo ninguna urgencia en cerrar, la urgencia nuestra es que la Argentina se levante. El primer punto le plantee es que el plan económico va a ser de Argentina, no del Fondo, si uno ve el Presupuesto 2021 se da cuenta con que lógica se está pensando el plan económico. El único ajuste es de los intereses que cobrarán los acreedores que deberán esperar hasta 2024. No es un capricho, es la lógica para poder crecer".

Ley de Aporte de las Grandes Fortunas:

“Se hizo en varios lugares del mundo. Tenemos que estar agradecidos a los que hacen el aporte. Es un aporte único y excepcional. No conozco ningún impuesto voluntario. No quiero que sea un castigo a los ricos. En emergencia algunos pueden ayudar más que otros".

Reforma Judicial:

"Las conclusiones del grupo de juristas no me han llegado todavía. Trabajan con libertad de criterio y veo que la reforma judicial federal que hemos planteado es necesaria, no beneficia a nadie procesado, no garantiza la impunidad de nadie, sí garantiza un mejor funcionamiento de la justicia".

Relación con Cristina Kirchner:

"Hablo con Cristina cada vez que necesito. Quiero dejar claro que no tenemos un problema". Trabajamos juntos, no cuento cuantos días hace que no hablamos. Trabajamos juntos. Somos un Gobierno de una coalición. Eso nunca lo olvido, soy el Presidente de una coalición de dirigentes que integran distintos sectores políticos".

Tarifas y prepagas:

"No está previsto nada de eso. El aumento de prepagas quedó postergado, el aumento de tarifas no va a poder ser, se discutirá el año que viene. Lo vamos manejando para que no caiga todo junto y se convierta en algo inmanejable, estamos trabajando en eso, nos preocupa mucho".

Educación:

"Las clases tienen que volver. El problema de los niños no es que se contagian, pero son vectores del contagio. Tendremos que hacer un gran esfuerzo el año que viene, pero no podemos restarles el tiempo de recreación que necesitan los niños (por las vacaciones). Tenemos que trabajar y hablar juntos con los gremios. Los docentes vana estar vacunados. Vamos a sentarnos en una mesa para ver cómo ordenamos lo que la pandemia desordenó, pero está claro que la educación es un tema central".

Diciembre y situación social:

"Trabajaré para que todos puedan tener a fin de año la paz que todos queremos, que estemos lo más cerca de la tranquilidad, pero los más postergads son los mas importantes".

