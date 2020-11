Alberto, sobre la cena sin distancia con Evo Morales y funcionarios: "No hay que hacerlo, no está bien, pero soy un ser humano"

"Muchas veces en las reuniones, uno se distiende", confió a A24 (Foto: captura de TV).

El presidente Alberto Fernández habló en exclusiva este miércoles con A24 sobre la cena sin distancia social que mantuvo con Evo Morales y funcionarios argentinos. Aclaró que celebrar un encuentro sin cuidados contra el COVID-19 "no está bien, no hay que hacerlo", pero que la ciudadanía debe comprender que "un presidente es un ser humano".

"Muchas veces en las reuniones, uno se distiende. Era una noche particular, era la última noche de Evo en el exilio y nos descuidamos. No está bien, no hay que hacerlo. Era una cena con Evo y empezó a llegar la gente, y nos sacamos los barbijos para comer", explicó, a la vez que admitió: "No tengo respuesta".

Fernández también dio detalles del contagio de Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, quien estuvo presente en la cena multitudinaria en La Quiaca, provincia de Jujuy.

"No fue donde Gustavo Beliz se contagió. En verdad, al llegar a Buenos Aires, se encontró con su hija, que tenía síntomas. Los hisoparon y descubrieron que tenían el virus", detalló.

El Presidente, en ese sentido, recordó la importancia de mantener los cuidados para no contagiarse de coronavirus y alertó que "hay un gran relajamiento" a pesar de que la pandemia no terminó.