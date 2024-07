Alberto Fernández cruzó a Javier Milei tras sus críticas al FMI: "Nunca oí algo tan absurdo"

“Nunca oí algo tan absurdo. Es evidente que no quiere ver que el FMI considera su programa de gobierno inconsistente. Ese es el problema. No es una razón ideológica. Debo recordar que al FMI lo trajo a la Argentina su socio, el ex presidente Macri”, agregó.

En el mismo sentido, sostuvo: “Si a semejante definición presidencial sumamos las declaraciones del ministro Caputo, queda en evidencia la falta de un rumbo económico serio”.

Y recalcó: “Prometen un peso fuerte mientras quieren cerrar el Banco Central y dolarizar la economía. Avisan a los argentinos que deberán vender sus dólares ahorrados para pagar impuestos, cuando antes decían que a esos impuestos los bajarían”.

Por último, cerró: “Como si semejante dislate no bastara, mandaron el oro de las reservas a Inglaterra, arriesgando un posible embargo. No piensan en Argentina ni en la gente. Piensan en sus mandantes sin medir los costos. Penoso”.

El cuestionamiento al jefe del FMI

Y destacó sus logres: “Logramos bajar la inflación y todo es mérito de Luis Caputo, él es el ministro de Economía y también de Santiago Bausili, el presidente del Banco Central. Nosotros teníamos el diagnóstico y el día a día lo resuelve Caputo y su equipo y el logro es de él”.

“Estamos bajando la inflación del 17 mil al 35 por ciento anual. Había algunos deshonestos que decían que podían viajar un punto del PBI por año, eso lo alcanzamos nosotros sólo en enero. En el resto de los meses también y tuvimos un semestre de superávit financiero”, sostuvo, además de elogiar a sus otros ministros.

Por otra parte completó: “El PUTS te obliga a pagar si lo deciden y es una contingencia enorme. Ahí hubo complicidad del jefe de la misión del FMI con el presidente del Banco Central de la gestión anterior. Estoy hablando del chileno Rodrigo Valdés. Él no quiere que a Argentina le vaya bien, es del foro de San Pablo”.

“Nosotros pusimos metas más altas que el FMI e hicimos bien las cosas. Mi jefe es el pueblo argentino”, indicó. “La motosierra está encendida, hicimos el ajuste más grande de la historia”.