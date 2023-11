Alberto Fernández habló del caso Insaurralde y sorprendió con una fuerte definición: "Me dio..."

"Me dio asco. Es obsceno. A mí no me importa la vida privada de la gente en lo más mínimo, pero eso es obsceno. Y más obsceno es que después aparezcan en la casa de una señorita 600 mil dólares. Son difíciles de explicar". Con esas palabras, el presidente Alberto Fernández, se refirió este miércoles al escándalo del yate que involucra al ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.