Alberto Fernández rechazó la Boleta Única de Papel: "El sistema electoral funciona perfecto"

En ese marco, Alberto Fernández afirmó que no consideraba que la Boleta Única tenga utilidad: "Cuando no hay un problema, no hay que crearlo. El sistema electoral funciona perfectamente bien y el proceso es transparente", argumentó a sus colaboradores más cercanos.

La Boleta Única de Papel une a Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Cristina Kirchner EN VIVO: mirá online el discurso de la vicepresidenta en Chaco Cristina Kirchner está en contra de la Boleta Única Papel.

La discusión respecto de la Boleta Única de Papel ya sumó rechazos dentro del Frente de Todos, incluido el de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien cuestionó que la oposición haya presentado el proyecto en un contexto en el cual la sociedad presenta "tantos problemas".

"La gente no llega a fin de mes, no le alcanza la guita, no tiene laburo, no puede pagar el alquiler, los alimentos y las cosas les aumentan todos los días", completó Kirchner durante un acto en la provincia de Chaco el pasado viernes.

Además, la vicepresidenta había afirmado que la Boleta Única "oculta", porque "es un pedazo de papel con una cantidad tremenda de partidos donde sólo se conoce al primer candidato", y apuntó: "Una boleta donde vos votás una lista de diputados pero no sabés si hay chorizos, si hay ajos".

La discusión en Diputados: ¿qué es la Boleta Única y en qué se diferencia del sistema tradicional?

boleta-unica.jpg La oposición impulsa el proyecto de Boleta Única Papel en las próximas elecciones. (Foto: archivo)

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de la Cámara de Diputados inició este miércoles el debate de los proyectos sobre Boleta Única Papel, tras el emplazamiento que realizó la semana pasada el pleno del cuerpo, y acordó realizar a partir del martes próximo al menos dos reuniones informativas de manera presencial, antes de avanzar con el dictamen.

El sistema de Boleta Única de Papel consiste en implementar una sola boleta que contenga los nombres y fotos de todos los candidatos que se presentan en las elecciones, divididos por casilleros por el cargo al que aspiran.

Los electores tienen la posibilidad de elegir a sus postulantes preferidos marcando el recuadro con una lapicera o no marcar a ninguno y votar en blanco si así lo prefieren.

Esto supone un cambio con lo que se utiliza hoy en Argentina: la "lista sábana", que concentra la oferta de un mismo partido para todas las categorías en una boleta que es única por partido.