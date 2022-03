Alberto Fernández reconoció "diferencias" dentro del Gobierno sobre el acuerdo con el FMI

"Estamos resolviendo un problema que no generamos, pero que lo tenía la Argentina. Nos sacamos la angustia de saber que este año teníamos que pagar 19.000.000.000 de dólares. Nosotros no tomamos esa deuda, tenemos que pagar las consecuencias de los que la tomaron". "Cuando llegué al gobierno faltaban desembolsar 11 mil millones de dólares del préstamo del FMI y lo rechacé para no seguir endeudando al país", insistió.

A su criterio, el tema del acuerdo con el FMI y los debates internos en el oficialismo "está terminado"; y afirmó que "a algunos les gusta más, a otros les gusta menos" ese convenio, "pero hay que seguir adelante" y sentenció que "cuando dicen que fui blando, no hubo nada blando".

"Estoy seguro de que nadie quería el default en el Frente de Todos", dijo el Presidente, quien sentenció que "los argentinos me votaron para que decida y el tema está terminado", aunque "algunos crean legítimamente que se podría haber hecho un mejor acuerdo".

"No hice nada heroico, hice lo que tenía que hacer como negociador. A mí me votaron para gobernar", aseveró el primer mandatario en declaraciones a la TV Pública.

Las definiciones de Alberto Fernández

"Hay parte de una dirigencia del campo que están actuando representando intereses político partidarios", espetó en otro pasaje de la entrevista, en relación a las retenciones al sector agro.

"No quiero quedar bien con Dios y con el diablo, yo quiero que los precios bajen. Pero hay diablos que manejan los precios", expresó en relación a la inflación.

Alberto Fernández habló a su vez sobre el desempleo: "En dos años creamos más de 1.200.000 empleos, apostando a la producción y al desarrollo, al crecimiento con distribución de la riqueza".

"Hablé de la inflación y comenté que el viernes empezaba una guerra, en sentido figurado, contra la inflación. No me arrepiento de haber usado esa palabra. Es un problema muy grave en la Argentina la inflación", manifestó el Presidente, aunque no detalló cómo hará el Gobierno para combatirla.

“Llevamos la desocupación a casi el 7%, eso quiere decir que en dos años creamos un millón ochocientos mil puestos de trabajo”, resaltó Fernández.

Sobre su relación con la vicepresidenta, afirmó que "comparte totalmente la idea" de Cristina Kirchner "de buscar un gran acuerdo, un contrato social". Añadió que las cuestiones sobre las internas en el Frente de Todos "son debates que se ponen más en los medios que en la gente, que está preocupada por la inflación y los problemas económicos".