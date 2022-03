La Cámpora hizo su demostración de fuerza con una multitudinaria marcha y Alberto volvió a pedir la unidad

La demostración de fuerza y el gesto de La Cámpora

Las columnas de varias cuadras con militantes de La Cámpora encabezadas por el hijo de la Vicepresidenta, Máximo Kirchner, eran acompañadas por referentes clave del kirchnerismo como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Andrés “Cuervo” Larroque, Juan Grabois, intendentes del PJ camporista como Gustavo Menéndez y el ahora jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

Todos se mostraron en una foto mientras caminaban a lo largo de la avenida Del Libertador, desde la Ex ESMA (en repudio al centro clandestino de detención que funcionó en la ex Escuela de Mecánica de la Armada) hacia Plaza de Mayo. Allí se vieron también a funcionarios de La Cámpora que integran el Gobierno de Alberto Fernández encabezados por el ministro del interior, Eduardo “Wado” De Pedro, Victoria Donda y Mariano Recalde.

La marcha era transmitida en vivo por canales de Youtube, pero buscó dejar un mensaje de conciliación con el presidente Alberto Fernández: dejaron de transmitirla a las 11 con una leyenda: “Ya Volvemos: La Patria está Primero”, justo cuando empezaba el acto oficial que encabezaba el Presidente con el resto de los ministros del Frente de Todos en el CONICET.

La foto de Unidad de La Cámpora se viralizó en las redes, al tiempo que la Vicepresidenta posteaba su primer mensaje en Twitter llamando a la “marcha de todos y todas” por el “Memoria, Verdad y Justicia” y abrazarse a “madres y abuelas”

El aval de Cristina a la marcha de La Cámpora en las calles, apareció después del discurso de Alberto Fernández llamando a la unidad.

Las consignas en los carteles y pancartas que se vieron en la marcha en contra de la dictadura del 24 de marzo de 1976 y el pacto del entonces ministro de Economía, José Martínez de Hoz con el ajuste neoliberal del FMI, hicieron el resto.

La demostración del kirchnerismo duro quedó clara: no romper con el albertismo, pero reclamar al gobierno de Alberto Fernández morigerar el ajuste pautado en el acuerdo con el FMI.

Otras demostraciones del acercamiento entre albertismo y cristinismo

Aunque Alberto y Cristina Kirchner siguen sin hablarse, como admitió la semana pasada la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, en los últimos días comenzaron algunos gestos de acercamiento entre ambos sectores, que intentan evitar la ruptura del Frente de Todos. El canciller Santiago Cafiero -uno de los funcionarios más cercanos de Alberto Fernández-, se mostró en una reunión con la senadora y dirigente más cercana a la Vicepresidenta, Anabel Fernández Sagasti.

El Acto oficial de Alberto Fernández y el llamado a la “unidad”

Alberto Fernández en el CONICET junto a la Madre de Plaza de Mayo, Línea Fudadora, Tati Almeida y el ministro de Ciencia, Daniel Filmus..jfif

Alberto Fernández pronunció un discurso acorde a las consignas del #NuncaMás mientras La Cámpora marchaba por Avenida del Libertador, el presidente se mostraba en un auditorio del CONICET del barrio de Palermo, rodeado de madres de plaza de mayo, organizaciones de Derechos Humanos, familiares de desaparecidos, científicos y funcionarios albertistas y kirchneristas, sentados juntos, sin distinciones.

Entre los funcionarios camporistas que estuvieron junto a Alberto Fernández se destacaron los ministros de Justicia, Martín Soria, de Medio Ambiente, Juan Cabandié, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

En cambio, no estuvo el ministro del Interior, Wado De Pedro, que se mostró como hijo de desaparecidos, encabezando junto a Máximo Kirchner, la marcha de La Cámpora.

También estuvieron junto a Alberto todos los ministros nacionales encabezados por Juan Manzur, Santiago Cafiero, Jaime Perzick y el diputado albertista con llegada a Cristina, Eduardo Valdés.

Primero habló el secretario de Derechos Humanos, y dirigente camporista Horacio Pietragalla Corti, con el primer mensaje de unidad: advirtiendo sobre “los sectores que quieren embarrar la lucha de madres, abuelas, hijos, por esos 30 mil desaparecidos”.

Alberto Fernández en el acto por el 24 de Marzo en el CONICET, junto a Tati Almeida (Madre de Plaza de Mayo Lïnea Fundadora), Ministro de Ciencia, Daniel Filmus y el secretario de DD.HH, Horacio Pietragalla Corti..jfif

Pietragalla Corti advirtió en un mensaje hacia el interior del Frente de Todos y a los organismos de DD.HH que “a veces nos quieren hacer morder o caer en la trampa” y "quieren que nuestro frente fracase" y los llamó a reflexionar. Acusó a la oposición encabezada por “el ex presidente Mauricio Macri quienes intentan volver al poder como en 4 años que se instaló el mismo modelo neoliberal el mismo modelo económico de la dictadura”.

Filmus recordó que cuando eran ministros de Néstor Kirchner en 2006 junto a Alberto Fernández “nos tocó con Néstor bajar el cuadro de los represores”.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, coincidió en llamar a la unidad: “Como dijo el presidente Alberto Fernández, independientemente de las expresiones políticas y de las diferencias sanas que en democracia se pueden tener, es bueno que estemos todos unidos. Y rescato sus palabras: debemos estar unidos para que esta tragedia nunca más pase en la Argentina”.

Alberto Fernández ensayó un duro mensaje contra algunos sectores de la oposición que como Pietragalla relaciona al ex gobierno de Macri: “La dictadura fue impiadosa. Todavía pese a tanto dolor, algunos negacionistas dicen que eso no pasó, dicen que es mentira, dicen que hubo algún desaparecido o nieto expropiado pero no fueron tantos. Es una vergüenza me dan asco”, arremetió Alberto Fernández.

Y culminó: “Cada 24 de marzo la Argentina se une para repudiar lo que pasó aquel día, allí no hay diferencias, no tenemos distancias, algunos son más progresistas, algunos son más izquierdistas, pero el 24 de marzo es el día de la memoria pero también el día que más unidos estamos, porque tenemos una sola consigna: 'Nunca Más' y memoria y justicia para que todos sepamos lo que pasó”.