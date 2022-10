Alberto Fernández resistirá la embestida del kirchnerismo duro para suspender las PASO y avanzará con su reelección

Los voceros oficiales respondían "nada" cuando se les preguntaban qué responderían. Se sumó a esa embestida la crítica abierta anteayer de la vicepresidenta Cristina Kirchner por el aumento de las prepagas del 13,8% autorizado por el Ministerio de Salud. Y Wado también ayer blanqueó una presión K al ministro de Economía, Sergio Massa, por un aumento de suma fija a fin de año para los asalariados rezagados por la inflación, algo que el Presidente rechaza.

Además, De Pedro criticó la falta de eficacia del Gobierno para recuperar los salarios frente a la inflación. “No está conforme con los resultados de la gestión de Alberto”, admitieron a su lado.

De Pedro blanqueó un debate y se interpretó como una postura propia

“Wado expresó la información objetiva sobre el debate sobre las PASO, no una postura personal”, decían a A24.com cerca de De Pedro. Sin embargo, la interpretación del Gobierno, por el momento y la decisión de Wado de exponer el debate, era que había cristalizado una fuerte presión del kirchnerismo duro para cancelar las primarias. El Presidente está acorralado otra vez por las presiones del ala dura del kirchnerismo.

Pero en su entorno aseguran que hay al menos 8 diputados del Frente de Todos que rechazan la suspensión de las PASO, con lo cual el bloque no tendría número para alcanzar el quórum de 129 votos, aún con el apoyo de extrapartidarios. El principal aliado en este tema es Juntos por el Cambio, que rechaza la idea.

El Presidente se apoya en los diputados de los movimientos sociales que quieren competir contra los intendentes y gobernadores en los distintos distritos: son los diputados Natalia Zaracho, Itai Hagman, Federico Fagioli, Juan Carlos Alderete y Leonardo Grosso. Se suman Marcelo Casaretto, Leandro Santoro y Eduardo Valdes que rechazan la suspensión. “Nosotros mantenemos nuestra postura, avanzaremos en las PASO tal como dice la ley”, señaló un funcionario a A24.com.

Alberto Fernández le contestó a Wado en la cumbre CELAC-Unión Europea

La fractura expuesta quedó de manifiesto luego de que cuatro diputados aliados del Frente de Todos presentaron el miércoles último un proyecto de ley para suspender las PASO, tal como quieren los gobernadores del PJ. Y pocas horas después de esa presentación y de las declaraciones de Wado, Alberto Fernández pidió en público que “no se tergiversen los procesos electorales en marcha” durante la Cumbre CELAC-Unión Europea en el CCK.

Sin embargo, el Presidente podría aceptar postergar las primarias a septiembre y no hacerlas en agosto de 2023 para acortar los plazos entre las PASO y las generales de octubre. En noviembre será la segunda vuelta si es necesaria. Lo cierto es que en el Frente de Todos se instaló de lleno el debate electoral.

Los K consideran que el Presidente no tiene "ninguna chance"

Fuentes de La Cámpora se asombraban este jueves de la insistencia de Alberto Fernández en su reelección. “No tiene ninguna chance de ganar una elección. ¿No puede retener a los ministros y quiere la reelección? Ya nadie quiere acompañarlo”, señalaban a A24.com fuentes camporistas de la Casa Rosada, abiertamente enfrentadas con Alberto.

Consignaban que el Presidente le está pidiendo por favor a Juan Manzur que no renuncie a la jefatura de Gabinete en febrero próximo para ir a hacer campaña en Tucumán para ser vicegobernador y le pide que sólo se tome licencia para que pueda volver luego de las elecciones de mayo al gobierno nacional y quedarse hasta diciembre.

Manzur está muy tironeado por las presiones. “No queda claro qué va a decidir el Presidente”, señalaron a A24.com cerca de Manzur con visible incomodidad. Su intención era a todas luces dejar el cargo. Durante su licencia, el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, se haría cargo de la gestión y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopidis, tendría la firma del jefe del Gabinete para los expedientes.

Se instala Katopodis como una figura "presidenciable"

Es por eso que se instaló la idea de que Katopodis también podría ser el candidato a presidente avalado por Alberto Fernández en el caso de que éste decidiera excluirse de la reelección, algo que también deslizó esta semana. “Si hace falta me excluyo para que el Frente de Todos no pierda”, señaló en la radio El Destape, ámbito de debate del kirchnerismo.

En el entorno de Katopodis no negaron la versión y admitieron a A24.com que la posibilidad existe y que el ministro de Obras Públicas decidió “jugar fuerte por el plan de obras y no se irá del ministerio ni del gabinete" para asegurar su municipio de San Martín, por lo cual "no descarta nada, incluso ser candidato”.

Esta versión surgió casi al mismo tiempo de que Máximo Kirchner bajó de la carrera presidencial a su madre, la vicepresidenta Cristina Kirchner, desestimó la postulación del Presidente y levantó la potencial candidatura presidencial de Wado De Pedro. Katopodis surgiría como una contraparte generacional.

En La Campora señalaron a A24.com que “Alberto Fernández está tan solo que hasta podría no poder llenar las listas de candidatos”. Y si el Presidente especula con una mejora de la inflación en 2023, señalan que ese logro podría capitalizarlo mejor el mismo ministro de Economía, Sergio Massa, como posible candidato, pese a que anunció que no se postulará.

Los únicos que apoyaron la reelección del Presidente en estos días fueron el canciller, Santiago Cafiero, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el jefe de la familia de los camioneros, Hugo Moyano. Su hijo Pablo, titular formal del sindicato, está más cerca de los Kirchner. “Los Moyano tienen una pata en cada orilla de la grieta”, dicen en La Cámpora.

Otros capítulos de la grieta que se agiganta en el Frente de Todos

El acorralamiento del kirchnerismo a Alberto Fernández comenzó a escribirse en otros capítulos. Cristina Kirchner criticó por Twitter anteayer el aumento que el Ministerio de Salud, que dirige Carla Vizzotti, le concedió a las prepagas, del 13,8% y lo calificó de “francamente inaceptable”. Vizzotti es una funcionaria albertista pura y el dardo iba dirigido con precisión al superintendente de Servicios de Salud, Daniel López, que responde a Vizzotti y al ex ministro Ginés González García.

“Es que Cristina tomó la agenda de cuidar el bolsillo de la gente en momentos en que la inflación está pulverizando el poder adquisitivo y no va a aflojar”, describen en el Instituto Patria a A24.com.

Habrá nuevos roces y es por eso que Wado De Pedro buscó comprometer a Massa y al Presidente al revelar en sus declaraciones de ayer que el ministro de Economía “está pensando con Cristina una suma fija para aquellos que perdieron con la inflación”. Esa medida era resistida por Alberto Fernández y la CGT.

Cerca de Massa admitieron las negociaciones y el ministro busca atenuar las presiones de Máximo Kirchner, autor de la idea expresada el 17 de Octubre en la Plaza de Mayo, porque el kirchnerismo comenzó a marcar críticas abiertas por ajustes en el gasto público, concesiones al FMI y al sector del campo con el “dólar soja”.

“Sergio tiene todo el apoyo y está pensando con Cristina una suma fija para que aquellos que perdieron con la inflación puedan recuperar su nivel de consumo”, dijo De Pedro a El Destape y omitió visiblemente incluir a Alberto Fernández en esas negociaciones. Wado De Pedro había conversado previamente con Sergio Massa que a su vez lo está estudiando con la ministra de Trabajo Kelly Olmos, que responde linealmente al Presidente.

Las declaraciones de Wado de Pedro cristalizaron la disputa del kirchnerismo con el Presidente sobre las PASO y sobre la propia reelección, impugnada por Máximo Kirchner, y además reforzaron las tensiones que la propia vicepresidenta había instalado sobre la puja distributiva en épocas de alta inflación y una inminente campaña electoral.