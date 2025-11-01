Alberto Fernández se metió en la interna peronista: defendió a Kicillof y fulminó a Cristina Kirchner

alberto fernández.jpg

Mas allá de sus afirmaciones, el exmandatario también destacó la importancia del rol de la exvicepresidenta en el peronismo: “Con Cristina definitivamente no alcanza, pero hace falta. La unidad es necesaria, pero no suficiente. Hay que abrirle la puerta a una nueva dirigencia y terminar con el verticalismo”.

Por último, consultado sobre la posibilidad de una futura candidatura de Kicillof, señaló: “Para que Axel pueda ser presidente, tiene que hacer un buen gobierno, y lo está haciendo, pero necesita diputados, senadores y una fuerza unida para poder gobernar”.