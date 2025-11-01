En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Alberto Fernández
Axel Kicillof
Siguen las tensiones

Alberto Fernández se metió en la interna peronista: defendió a Kicillof y fulminó a Cristina Kirchner

En medio de la interna peronista tras la derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires, Alberto Fernández defendió a Axel Kicillof y cuestionó las críticas de Cristina Kirchner

Alberto Fernández se metió en la interna peronista: defendió a Kicillof y fulminó a Cristina Kirchner

Alberto Fernández se metió en la interna peronista: defendió a Kicillof y fulminó a Cristina Kirchner

Alberto Fernández salió en defensa del gobernador bonaerense Axel Kicillof este sábado, luego de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo responsabilizara del revés electoral en la Provincia de Buenos Aires por haber desdoblado las elecciones.

Leé también Dura crítica de Cristina Kirchner a Axel Kicillof por la derrota en PBA: "Error político"
Dura crítica de Cristina Kirchner a Axel Kicillof por la derrota en PBA: Error político. (Foto: archivo)

“El gobernador garantizó el triunfo en Buenos Aires. Cargarle la culpa a Axel me parece una enormidad; estamos lastimando a un proyecto de presidente”, afirmó el exmandatario en declaraciones a AM 750. En la misma línea, agregó: “Este resultado se da como consecuencia de una serie de realidades que hay que analizar con mucho cuidado para no equivocarnos, porque nos venimos equivocando hace mucho tiempo”.

“Me extraña mucho que el peronismo, que nació en la calle, le tenga tanto miedo a escuchar a la gente”, expresó también en el exjefe de Estado. En ese marco, subrayó además sobre la necesidad de un recambio generacional. “El peronismo necesita una nueva juventud con autonomía de lo que vivimos los últimos 20 años”.

Alberto Fernández tomó distancia de Cristina Kirchner

En otro tramo de la entrevista, Fernández también tomó distancia de Cristina Kirchner al recordar el momento que lo eligió para encabezar la fórmula del Frente de Todos que venció a Mauricio Macri en 2019. : “El único jefe político que tuve fue Néstor. Nunca fui desleal, la lealtad también está en decirle que está equivocada. Aún cuando estuve alejado, siempre luché por su inocencia”, señaló.

alberto fernández.jpg

Mas allá de sus afirmaciones, el exmandatario también destacó la importancia del rol de la exvicepresidenta en el peronismo: “Con Cristina definitivamente no alcanza, pero hace falta. La unidad es necesaria, pero no suficiente. Hay que abrirle la puerta a una nueva dirigencia y terminar con el verticalismo”.

Por último, consultado sobre la posibilidad de una futura candidatura de Kicillof, señaló: “Para que Axel pueda ser presidente, tiene que hacer un buen gobierno, y lo está haciendo, pero necesita diputados, senadores y una fuerza unida para poder gobernar”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Alberto Fernández Axel Kicillof Cristina Fernández de Kirchner peronistas
Notas relacionadas
El kicillofismo le respondió a Cristina Kirchner con un fuerte respaldo de más de 40 intendentes
La historia secreta detrás de la salida de Francos: el rol de Karina y Santiago Caputo, y la primera crisis de palacio de Milei
Qué dijo Manuel Adorni en su primer mensaje como jefe de Gabinete

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar