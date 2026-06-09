Abuchearon e insultaron a Alfredo Cornejo cuando fue a votar en la Universidad Nacional de Cuyo

Por otra parte, integrantes de Franja Morada, la agrupación estudiantil vinculada al radicalismo y con fuerte presencia en la UNCuyo, intervinieron para despejar el paso del gobernador y evitar que la situación escalara.

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El episodio ocurrió durante la jornada electoral universitaria que se desarrolló este martes para definir al próximo rector y renovar distintos cargos de conducción en la casa de estudios.

A pesar de los cruces verbales y del malestar expresado por los manifestantes, Cornejo pudo retirarse del lugar sin que se registraran enfrentamientos físicos ni incidentes de gravedad.