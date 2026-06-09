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Abuchearon e insultaron a Alfredo Cornejo cuando fue a votar en la Universidad Nacional de Cuyo

El gobernador de Mendoza fue increpado por un grupo de estudiantes al ingresar y salir de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

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Abuchearon e insultaron a Alfredo Cornejo cuando fue a votar en la Universidad Nacional de Cuyo

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, fue recibido con gritos e insultos este martes al asistir a votar en las elecciones de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), donde se eligen nuevas autoridades académicas.

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La situación se produjo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Un grupo de estudiantes cuestionó al mandatario tanto a su llegada como al momento de retirarse del establecimiento. La secuencia quedó registrada en distintos videos difundidos en redes sociales.

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En las imágenes se observa a Cornejo caminando entre alumnos y militantes mientras escucha las protestas. Ante el clima de tensión, varias personas se ubicaron a su alrededor para facilitar su salida y acompañarlo hasta el estacionamiento.

Los cuestionamientos a Cornejo

Las manifestaciones estuvieron protagonizadas por estudiantes críticos de la gestión provincial y de su alineamiento político con el presidente Javier Milei. Entre los reclamos, se destacaron cuestionamientos vinculados al ajuste sobre el sistema universitario y la reducción de fondos para las casas de estudio.

Por otra parte, integrantes de Franja Morada, la agrupación estudiantil vinculada al radicalismo y con fuerte presencia en la UNCuyo, intervinieron para despejar el paso del gobernador y evitar que la situación escalara.

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El episodio ocurrió durante la jornada electoral universitaria que se desarrolló este martes para definir al próximo rector y renovar distintos cargos de conducción en la casa de estudios.

A pesar de los cruces verbales y del malestar expresado por los manifestantes, Cornejo pudo retirarse del lugar sin que se registraran enfrentamientos físicos ni incidentes de gravedad.

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