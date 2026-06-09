La Justicia accedió al celular de Matías Tabar y analiza pruebas en la causa contra Adorni

Entre los elementos que se encuentran en el dispositivo figuran las comunicaciones que mantuvo con Adorni en los días previos a su declaración judicial, además de documentación vinculada a las obras realizadas en la vivienda que el funcionario posee en el country Indio Cuá.

De acuerdo con su declaración, el contratista cobró US$ 245.000 por los trabajos efectuados en esa propiedad. También aseguró haber mantenido intercambios telefónicos y conversaciones con el jefe de Gabinete antes de comparecer ante los tribunales de Comodoro Py.

Según sostuvo, esas comunicaciones estuvieron relacionadas con la posibilidad de recibir orientación antes de brindar testimonio, algo que finalmente no ocurrió.

Desde el entorno de Adorni habían puesto en duda la veracidad de los dichos del testigo. Sin embargo, los investigadores cuentan en el expediente con documentación respaldatoria vinculada a los trabajos realizados, entre ellos comprobantes y facturas aportadas durante la investigación.

En esta etapa del proceso, tanto el fiscal Gerardo Pollicita como el juez Ariel Lijo analizan la información reunida para determinar si los elementos incorporados permiten avanzar en la causa que tiene como eje la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.