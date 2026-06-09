La Justicia accedió al celular de Matías Tabar y analiza pruebas en la causa contra Adorni

La Justicia incorporó al expediente el contenido completo del teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que declaró como testigo en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.
La Justicia ya analiza el celular de Matías Tabar, que contiene chats, llamadas y documentos sobre obras en la casa de Manuel Adorni.
Matías Tabar entregó voluntariamente su iPhone 15 el pasado 5 de mayo, cuando se presentó a declarar como testigo ante la Justicia. (Foto: A24)
La Justicia incorporó al expediente el contenido completo del teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que declaró como testigo en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.
La extracción forense de la información fue completada en las últimas horas y el material ya comenzó a ser analizado por los investigadores judiciales. El contenido quedó almacenado en un disco rígido que será examinado tanto por la fiscalía de Gerardo Pollicita como por el Centro de Investigaciones Judiciales, donde se realizó el procedimiento.
Del proceso también participó un perito de parte designado por la defensa de Adorni, encabezada por el abogado Matías Ledesma.
Tabar entregó voluntariamente su iPhone 15 el pasado 5 de mayo, cuando se presentó a declarar como testigo ante la Justicia. Según explicó en esa oportunidad, buscó respaldar con evidencia digital los hechos relatados durante su testimonial.
Entre los elementos que se encuentran en el dispositivo figuran las comunicaciones que mantuvo con Adorni en los días previos a su declaración judicial, además de documentación vinculada a las obras realizadas en la vivienda que el funcionario posee en el country Indio Cuá.
De acuerdo con su declaración, el contratista cobró US$ 245.000 por los trabajos efectuados en esa propiedad. También aseguró haber mantenido intercambios telefónicos y conversaciones con el jefe de Gabinete antes de comparecer ante los tribunales de Comodoro Py.
Según sostuvo, esas comunicaciones estuvieron relacionadas con la posibilidad de recibir orientación antes de brindar testimonio, algo que finalmente no ocurrió.
Desde el entorno de Adorni habían puesto en duda la veracidad de los dichos del testigo. Sin embargo, los investigadores cuentan en el expediente con documentación respaldatoria vinculada a los trabajos realizados, entre ellos comprobantes y facturas aportadas durante la investigación.
En esta etapa del proceso, tanto el fiscal Gerardo Pollicita como el juez Ariel Lijo analizan la información reunida para determinar si los elementos incorporados permiten avanzar en la causa que tiene como eje la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.