Alberto Fernández se metió en la polémica por el bono: "No es el plan platita, es el plan justicia"

"Para que a nadie lo confunda, ¡no es un programa platita! ¡no es el plan platita! Es el plan justicia, que los que más tienen mejor repartan. ¡Eso es, no es otra cosa! No es otra cosa. La verdad es que todo lo que pudimos aportar a las provincias lo hemos aportado en silencio en todos estos años", disparó Fernández.

A su vez, el jefe de Estado resaltó: "Estoy rodeado por dos gobernadores que ni siquiera esperaron al Gobierno nacional para hacer las correcciones que había que hacer. Lo hicieron antes y no se quejaron de distribuir mejores ingresos entre los empleados públicos".

alberto massa olivos.jpeg Alberto Fernández respaldó a Sergio Massa por el bono de 60 mil pesos. (Foto: archivo)

Alberto Fernández volvió a apuntar contra la ciudad de Buenos Aires

En esa línea, el mandatario volvió a reflotar su dura postura contra la ciudad de Buenos Aires: "Me llama la atención que Catamarca y La Rioja puedan y que la Ciudad más opulenta de la Argentina tenga dificultades para hacer eso. Me llama mucho la atención".

Además, Fernández apuntó contra los empresarios: "Se llenaron de plata en los dos últimos años en que la Argentina creció 16 por ciento, que se llenaron de plata en los años de pandemia. Ha llegado la hora de distribuir. Así que si no se quejen cuando el gobierno les dice que tienen que darle una suma a sus trabajadores".

"Alguna vez piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en sus bolsillos, porque lo único que estamos haciendo con esto es un poco más de justicia, es distribuir más las ganancias de algunos", enfatizó el mandatario que estuvo acompañado por Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas.

A su vez, fustigó al candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, al manifestar que no tiene clara la definición de libertad. "¿A nosotros nos van a explicar qué es la libertad? ¿Alguien más que nosotros vamos a querer la libertad? Pero queremos una libertad justa y para que la haya tenemos que tener todos las mismas condiciones", indicó el mandatario en un nuevo cuestionamiento al diputado libertario.