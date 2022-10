Alberto Fernández se quedó solo, lejos de los gobernadores, la CGT y La Cámpora, y recibe críticas de su entorno

La economía no da señal de mejoras. Según pudo saber A24.com, el índice de inflación de septiembre que publicará este viernes el Indec será nuevamente alto (entre 6 y 7%). “La única expectativa en el Gobierno es que la inflación no suba drásticamente, pero no hay expectativas de que baje. El fin de año será muy duro”, dijo a A24.com una alta fuente oficial.