Alberto Fernández se reunió con Kristalina Georgieva: "Negociar con firmeza es recuperar soberanía".

"Buen encuentro con la directora gerente del FMI, @KGeorgieva, para avanzar en negociaciones que nos permitan salir del lugar social y económicamente insostenible en donde el gobierno que me precedió dejó a nuestra amada Argentina. Negociar con firmeza es recuperar soberanía", dijo Fernández en su red social.

La reunión, que se prolongó por más de una hora y media, tuvo lugar en la Embajada en Italia y el Presidente estuvo acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

Por el FMI además estuvieron presentes Julie Kozack, Geoffrey Okamoto y Dominique Desrruelle.

Desde el Gobierno aseguraron que ambas partes coincidieron en que "fue una buena reunión" y recordaron que "en los próximos días habrá reuniones técnicas con el staff para continuar el proceso" de negociación.

El objetivo del Gobierno nacional era avanzar en la definición de un acuerdo que permita extender plazos para evitar pagar US$ 19.000 millones en 2022, y otros US$ 18.000 millones en 2023 y cerca de US$ 5.000 millones en 2024, según el programa del gobierno anterior.

Se trata del segundo encuentro en seis meses entre Fernández y Georgieva, y es de fundamental importancia para el objetivo de conseguir una reducción de la sobretasa que paga el país por haber recibido un préstamo que superó el porcentaje de participación que tiene la Argentina en el Fondo Monetario, y que representa cerca de mil millones de dólares adicionales por año.