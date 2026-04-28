Milei vuelve exponer sobre economía en el Palacio Libertad: "Keynes hizo mucho daño"

Además, advirtió que su pensamiento estaba motivado por "el problema del desempleo" y apuntó sobre el concepto de tasa de interés de Keynes.

"Es magia", ironizó sobre el multiplicador que plantea Keynes en su teoría y agregó que "viene un político tiene un problema y para tener distintas versiones llama a un keynesiano y un libertario. El keynesiano le dice usted tiene en sus manos el milagro de multiplicación de los panes".

En ese sentido, Milei consideró que "Keynes ganó por goleada" al introducir la idea del gasto público, y respecto a ese punto, el Presidente indicó que "implica violar la restricción de presupuesto".

Tras apuntar al "populismo" que le atribuyó al modelo keynesiano, planteó con un guiño a su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo: "¿Qué sentido tiene respetar el capital? Por eso, se terminan comiendo el capital. Después las consecuencias las paga el que viene atrás. Gracias 'Toto'".

La presencia de ministros en la charla

Milei se encuentra acompañado en el debate sobre "la Teoría General de Keynes" por dos economistas que son habituales en sus exposiciones y que suelen intercambiar ideas con él durante los fines de semana en la residencia de Olivos. Se trata del profesor Juan Carlos De Pablo y de Hernán Ravier, economista y diputado nacional electo por La Pampa, que fue convocado como el "moderador" de la charla entre Milei y "el Profe".

De Pablo Milei El Presidente encabezó una exposición en el Palacio Libertad junto a Juan Carlos de Pablo y Hernán Ravier. (Foto: captura).

Se trata del segundo discurso en defensa de la marcha del programa económico en dos días. El lunes a la noche lo hizo en la cena ante dirigentes y empresarios de la Fundación Libertad, donde se cruzó sin saludar al ex presidente Mauricio Macri, en momentos en que el PRO comienza a distanciarse de algunos proyectos de reformas como la electoral y la eliminación de las PASO, que impulsa el Gobierno en el Congreso.

Se encuentran en el Palacio Libertad el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, entre otros.