La pesadilla que la China Suárez podría vivir con sus hijos si Mauro Icardi se va a Arabia Saudita

Sin embargo, existe otro escenario que entusiasmaba a Icardi: una chance de regresar al país para vestir la camiseta de River Plate. Paradizo explicó: “Espero por un nuevo llamado de River, que en su momento negoció para que venga y se enfrió. Si River lo llama, viene corriendo”.

Esa alternativa le permitiría al futbolista estar más cerca de sus hijas y también facilita la vida cotidiana de la actriz en Argentina, aunque implicaría asignar una cifra económica muy superior a la que podría percibir en el exterior.

Días atrás, Benjamín Vicuña habló del impacto que tuvo para él la mudanza de sus hijos a Estambul. En una entrevista con Bondi Live, expresó: “Espero que con los años, con el tiempo, se acomode, porque no es sano; es triste”.

Además, profundizó sobre lo que atraviesa puertas adentro: “Es difícil tenerlos lejos, hay un proceso que tiene que ver con una adaptación a una situación que me excede”.

“Me costó porque me parecía que no era justo, pienso en los intereses de los chicos que tienen que estar con su madre, pero también con su padre”, agregó el actor, quien reconoció que intenta adaptarse, aunque admitió que “la procesión va por dentro” y que se trata de “una situación exigente que le genera ansiedad”.

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Cuál fue la decisión judicial que golpeó a Mauro Icardi en su conflicto con Wanda Nara

Se conoció una nueva resolución en la batalla legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara. En las últimas horas, la Justicia rechazó el pedido de recusación presentado contra el juez Adrián Hagopian, quien seguirá al frente del expediente civil que enfrenta a la expareja.

La medida había sido impulsada por las abogadas del delantero, Lara Piro y Elba Marcovecchio, quienes cuestionaban la imparcialidad del magistrado. Desde la defensa sostenían que distintas resoluciones y sanciones económicas mostraban una postura favorable hacia Wanda Nara.

Luego del revés judicial, fue Lara Piro quien se expresó sobre lo sucedido. Según relató el periodista Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo (TVP), la letrada no se mostró sorprendida por el fallo. “Lo esperábamos”, aseguró.

El propio Méndez explicó por qué dentro del entorno de Icardi consideraban previsible esa decisión. “Porque dicen que Wanda, a través de Payarola, también pidió recusarlo dos veces y se lo rechazaron, entonces, era obvio que a ellos les iba a pasar eso”, detalló en el programa emitido por el streaming de TV Pública.

Además, el periodista profundizó en el trasfondo del planteo presentado por la defensa del futbolista. “Elba Marcovecchio y Lara Piro hicieron la recusación porque ya no daba para más, todo era tendencioso a favor de Wanda. En ese juzgado, nunca hubo una recusación y ellos esperaban que eso sucediera”, señaló.

Por otro lado, Alejandro Cipolla dejó trascender que el tema no estaría cerrado para el entorno de Icardi. Según indicó, las representantes legales del jugador analizarían avanzar con una apelación para intentar revertir la resolución.

De esta manera, y pese a los reiterados intentos por apartarlo —ya fueron tres presentaciones—, el juez Adrián Hagopian continuará al frente de una causa que sigue sumando nuevos capítulos entre Wanda Nara y Mauro Icardi.