Polémica por un comentario de Brian Sarmiento sobre la sexualidad de Danelik en Gran Hermano

Brian Sarmiento dejó la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y, sin dudas, una de las más afectadas por su salida fue Danelik, con quien había construido un vínculo muy fuerte a lo largo de la convivencia.
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Brian Sarmiento se refirió a su vínculo con Danelik dentro de Gran Hermano Generación Dorada y una de sus frases no pasó inadvertida, generando una fuerte discusión tanto en redes sociales.
Brian Sarmiento dejó la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y, sin dudas, una de las más afectadas por su salida fue Danelik, con quien había construido un vínculo muy fuerte a lo largo de la convivencia.
Con el paso de las semanas, esa relación se volvió uno de los ejes emocionales de la casa. Sarmiento se mostró como un sostén clave para la influencer en momentos de tensión, mientras que ella encontró en él una figura de apoyo constante en medio de la presión del juego. La despedida, entonces, no fue una más: emoción, lágrimas, abrazos prolongados y un beso que reflejó la intensidad del lazo que habían formado.
Poco después de su salida, el exfutbolista pasó por el stream de Santiago del Moro, La Cumbre (Telefe), donde se refirió al vínculo que construyó a lo largo de su paso por la casa. En ese contexto, se mostró distendido al repasar su relación con la influencer tucumana, pero una de sus frases no tardó en encender la polémica.
“Se maquillaba ella y era una chica, se levantaba y me hipnotizaba ”, dijo Brian. Y agregó, al ser consultado sobre la posibilidad de tener intimidad dentro de la casa: “Pero ella me dijo que por respeto a su familia no iba a hacer nada”.
Los usuarios no tardaron en reaccionar y apuntaron con dureza contra Laura Ubfal, a quien acusaron de haber interpretado —y amplificado— el comentario fuera de contexto. En redes sociales, especialmente en X, se multiplicaron los mensajes: mientras algunos cuestionaron su lectura y la tildaron de exagerada, otros respaldaron su postura y consideraron que el planteo era válido dentro del debate actual.
“Se entiende, Laurita, que quiso decir que él no hacía diferencia o no discriminaba; la trataron de homofóbico a un tipo que andaba con una chica trans. Son muy literales”, expresó un usuario. Otro manifestó: "Es homofóbico, y es transfóbico también". Lo cierto es que todo esto generó un sinfín de interpretaciones.
La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó uno de los episodios más resonantes de la temporada con la salida de Brian Sarmiento.
Desde su ingreso, el exfutbolista construyó un perfil que generó opiniones encontradas: cercano y divertido para algunos, confrontativo para otros. Ese equilibrio entre carisma y conflicto lo convirtió en un protagonista permanente dentro de la casa, donde su presencia marcó el pulso del juego. Por eso, su eliminación no pasó inadvertida: mientras varios compañeros lamentaron su partida y destacaron su rol, otros respiraron aliviados e incluso celebraron el resultado.
Entre quienes manifestaron su alegría se destacó Andrea del Boca, quien desde el comienzo se ubicó en la vereda opuesta a Sarmiento. La relación entre ambos estuvo atravesada por constantes tensiones, con cruces que se fueron intensificando con el correr de las semanas. A ese escenario se sumó otro factor clave: la mala relación de la actriz con Yanina Zilli, una de las principales aliadas del exfutbolista dentro del juego.
Tras conocerse el resultado, Andrea fue contundente: “El rancho está en orden”, escribió junto al video de su festejo. Además, redobló su apoyo a Yipio con un mensaje directo: “Yipio te amo. Aguante vos”. También destacó el gesto de la participante, que se acercó a despedir a Sarmiento pese a las diferencias, una actitud que la actriz valoró especialmente.