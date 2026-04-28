Polémica por un comentario de Brian Sarmiento sobre la sexualidad de Danelik en Gran Hermano

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Los usuarios no tardaron en reaccionar y apuntaron con dureza contra Laura Ubfal, a quien acusaron de haber interpretado —y amplificado— el comentario fuera de contexto. En redes sociales, especialmente en X, se multiplicaron los mensajes: mientras algunos cuestionaron su lectura y la tildaron de exagerada, otros respaldaron su postura y consideraron que el planteo era válido dentro del debate actual.

“Se entiende, Laurita, que quiso decir que él no hacía diferencia o no discriminaba; la trataron de homofóbico a un tipo que andaba con una chica trans. Son muy literales”, expresó un usuario. Otro manifestó: "Es homofóbico, y es transfóbico también". Lo cierto es que todo esto generó un sinfín de interpretaciones.

Tw de Laura Ubfal

Cómo reaccionó Andrea del Boca a la eliminación de Brian Sarmiento

La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó uno de los episodios más resonantes de la temporada con la salida de Brian Sarmiento.

Desde su ingreso, el exfutbolista construyó un perfil que generó opiniones encontradas: cercano y divertido para algunos, confrontativo para otros. Ese equilibrio entre carisma y conflicto lo convirtió en un protagonista permanente dentro de la casa, donde su presencia marcó el pulso del juego. Por eso, su eliminación no pasó inadvertida: mientras varios compañeros lamentaron su partida y destacaron su rol, otros respiraron aliviados e incluso celebraron el resultado.

Entre quienes manifestaron su alegría se destacó Andrea del Boca, quien desde el comienzo se ubicó en la vereda opuesta a Sarmiento. La relación entre ambos estuvo atravesada por constantes tensiones, con cruces que se fueron intensificando con el correr de las semanas. A ese escenario se sumó otro factor clave: la mala relación de la actriz con Yanina Zilli, una de las principales aliadas del exfutbolista dentro del juego.

Tras conocerse el resultado, Andrea fue contundente: “El rancho está en orden”, escribió junto al video de su festejo. Además, redobló su apoyo a Yipio con un mensaje directo: “Yipio te amo. Aguante vos”. También destacó el gesto de la participante, que se acercó a despedir a Sarmiento pese a las diferencias, una actitud que la actriz valoró especialmente.