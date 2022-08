Alberto Fernández, tras sus dichos sobre Nisman: "Diego Luciani nunca recibió presión del Gobierno, no debería tener ningún temor"

De esta manera, Fernández recogió el guante tras las críticas de las oposición, principalmente por parte de Cambiemos y la Coalición Cívica, en las que se hizo referencia a sus polémica comparación entre los fiscales Alberto Nisman y Diego Luciani, anoche en TN. "ha habido una enorme tergiversación", se defendió.

"Leí que por lo que dije de Nisman (que) me van a denunciar por instigación al suicidio. No lo puedo creer eso, justamente dije todo lo contrario", dijo el jefe de Estado. Y completó: "Si esta Justicia le es útil a un espacio político, es a Cambiemos".

Los polémicos dichos de Alberto Fernández sobre Diego Luciani y Alberto Nisman

Embed

Este miércoles, el Presidente brindó una entrevista en Todo Noticias (TN), donde un periodista le mencionó que la Corte Suprema de Justicia (CJS) pidió “que se refuerce la seguridad sobre jueces y fiscales”.

“Le recomendaría (a Luciani) leer tratados de derecho penal. Por mucho que grite justicia o corrupción, lo único que hizo fue decir un sinfín de disparates”, comenzó.

Sobre la mención del periodista, respondió: “Realmente alentar que le pueda pasar lo que le pasó a Nisman...hasta acá, lo que le paso a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que haga algo así el fiscal Luciani”.

Alberto Fernández volvió a defender a Cristina Kirchner en la causa Vialidad

Cristina Kirchner Alberto Fernández Télam (2).jpg Télam

Alberto Fernández insistió hoy que la causa Vialidad contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es "disparatada".

"La causa contra Cristina es disparatada. Lo dije también cuando no hablaba con ella. No tengan duda que Cristina no tenía la menor idea de cómo se certificaban la obras. Hay 15 escalones en el medio", dijo

Y, sobre el mismo tema, añadió: "No tengo dudas que desde 2015 se montó un esquema de persecución contra Cristina".

"Nunca en mi vida llamé a uno de esos jueces, nunca en mi vida los invité a jugar al fútbol o paddle. Las formas pesan. (El fiscal Diego) Luciani no podía no saber que estaba jugando al fútbol en la cancha de (Mauricio) Macri", apuntó.