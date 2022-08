El Gobierno defendió a Alberto Fernández por sus dichos sobre Alberto Nisman y denunció "un show mediático judicial"

Ante estas afirmaciones, se despertó polémica y la vocera salió al cruce de los medios de comunicación y a la oposición: "El presidente no hizo ninguna comparación (entre Nisman y Luciani). La comparación la hicieron los periodistas. La comparación la estaban tratando de generar desde diferentes ámbitos".

"El Presidente respondió preguntas de los periodistas en un medio que no suele ser solidario con las posturas del gobierno, como parte de la libertad de expresión en la que creemos. Frente a una pregunta concreta, dijo lo que estaban diciendo los periodistas", remarcó.

"Dijo: no sé qué comparación están queriendo hacer o a donde nos están queriendo llevar. Lo que tiene que hacer el fiscal Luciani es leer el Código Penal", puntualizó.

Gabriela Cerruti apuntó a las repercusiones generadas por los medios

"Siempre sentimos que tenemos que ser más claros y precisos en nuestras declaraciones. De una extensa entrevista, tanto la oposición como un grupo de medios va a intentar encontrar aquello que pueda ser un escándalo", sostuvo en rueda de prensa en Casa de Gobierno, ante preguntas referidas a declaraciones formuladas ayer por el presidente Alberto Fernández.

Ante las reiteradas preguntas por el estado en que se encuentra la investigación de muerte del fiscal, respondió: "¿La Justicia argentina tiene confirmado que el fiscal Nisman fue asesinado? Esa información no es así. No hay ninguna instancia judicial en donde la justicia diga que fue asesinado".

Y amplió: "No vamos a resucitar la causa Nisman cada vez que la oposición quiere cuando de lo que nosotros queremos hablar es de la persecución contra Cristina Fernández Kirchner (en la causa Vialidad)".

"Si alguien armo causas, es el gobierno de Mauricio Macri. Les pedimos responsabilidad y no estar autoinventando notas y siguiendo el circuito de un comunicado de la Justicia, los medios que inventan una nota, la oposición que sale a hacer una denuncia. Es un circuito al cual ya estamos acostumbrados, pero me parece que no le agrega nada de tranquilidad a lo que debería ser la convivencia democrática”, cerró este tema.

Gabriela Cerruti sobre la posibilidad de indulto

Ante las versiones sobre un indulto por parte del Presidente a Cristina Kirchner en caso de ser condenada culpable, fue tajante al contestar: "Considera que no es momento de hablar de algo que todavía no existe, porque en realidad lo que se quiere instalar es que ya hay un fallo de una condena contra la vicepresidenta y lo que hay es un pedido de condena en un alegato del fiscal".