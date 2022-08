Fernández dijo a sus íntimos que "el gobierno la va a ayudar y acompañar en todo lo que ella diga que es necesario" y calificó como "muy impactante" los datos que mostró la vicepresidenta de su ex secretario de Obras Públicas, condenado por la causa de corrupción de 9 millones de dólares, López en sus chats con el ex asesor de Mauricio Macri, Nicky Caputo, que dijo, estaban en la causa y los fiscales no lo investigaron".

Alberto Fernández sabía de antemano lo que iba a plantear porque Cristina se lo anticipó en una comunicación telefónica previa, según pudo saber A24.com.

En el entorno presidencial creen que Cristina Fernández de Kirchner "no debería ser condenada", aunque advierten que "falta mucho para la definición final del tribunal", coinciden en la estrategia de defensa de la vicepresidenta, al señalar que "no está vinculada a las obras públicas de Santa Cruz, no hay pruebas" y apuntan contra los fiscales que la acusaron en un juicio "absurdo" que tiene por objetivo "la persecusión política y la proscripción".

Cristina Kirchner saluda a los manifestantes que marcharon en su apoyo, desde el balcón de su despacho en el Senado.jfif

En la Casa Rosada de todos modos, admitieron ante la consulta de A24.com, que "llegado el caso" el presidente no descarta utilizar la herramienta del indulto para evitar lo que consideran, una amenaza de proscripción de la vicepresidenta en caso de querer postularse a u cargo electivo en 2023, pero aclaran que hoy por hoy hablar de indulto a Cristina es "hacer futurología", pero no lo descartan como alternativa posible dado que se trata de una causa que se tramita en la justicia federal.

"Los argumentos del fiscal son muy flojos", dijo Alberto Fernández a sus colaboradores más cercanos que destacaron "la capacidad de Cristina de "desmarcarse de (su ex funcionario de Obras Públicas), José López y sembrar dudas sobre la corrupción en el macrismo.

En Casa Rosada no creen que el juicio contra Cristina Kirchner afecte la economía

"Es una persecusión absurda contra la vicepresidenta, es casi biográfico del peronismo, que siempre fue perseguido, pero parece que el fiscal trabaja para Sergio Massa", ironizaron fuentes oficiales al ser consultadas por A24.com sobre el posible impacto en el mercado cambiario y el plan de estabilización de la macroeconomía, por el escándalo judicial que envuelve a la vicepresidenta, acusada de ser jefa de una asociación ilícita.

En la Casa Rosada se mostraron totalmente alineados a la estrategia de Cristina y celebraron que por primera vez el operativo de comunicación en respaldo de la vicepresidenta se dio sin fisuras en el peronismo y el Frente de Todos unidos y hasta ironizaron: "les puede salir mal la jugada y el peronismo salir fortalecido" de esta crisis.

En el círculo presidencial también le bajaron el tono a eventuales enfrentamientos entre seguidores y detractores de la vicepresidenta que convocaron a movilizaciones en las calles y coparon el Congreso y la casa particular de la vicepresidenta en las últimas horas en el barrio porteño de Recoleta.

Después del discurso de Cristina, Alberto continuó la jornada con un almuerzo con el jefe de la AFI, Agustín Rossi, en la Casa Rosada, donde después convocaría a otras reuniones con ministros y funcionarios, a la espera del próximo capítulo de la interna política del gobierno y con la mira puesta en el ajuste del presupuesto que anunció Massa en las últimas horas, pero que pasó desapercibido por el juicio contra Cristina Kirchner.