Alberto Fernández en videoconferencia desde Olivos con Jorge Capitanich, gobernador de Chaco (Foto: Presidencia)

El presidente Alberto Fernández volvió a pedir un nuevo "esfuerzo" a la población, pese a que dijo haber "sido atacado" por no querer aplicar una "cuarentena inteligente como Chile o Suecia" porque "el virus no ataca con inteligencia, ataca con maldad" y por eso, enfatizó: "El virus no distingue entre peronistas y radicales o entre inteligentes y no inteligentes. Ataca a todos por igual".

En una videoconferencia desde olivos con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, Fernández expresó su apoyo al mandatario norteño en medio del brote que se produce en esa provincia, la tercera más afectada por la pandemia:

"Vos no sos el mal alumno de la región. Trabajaste muy bien vos, como trabajamos muy bien todos juntos con Horacio Rodríguez Larreta y con Axel, juntos, tenemos que tomar las experiencias de lo que nos pasó", señaló en referencia al Gobernador chaqueño del PJ.

Fernández dijo que "las cuarentenas inteligentes son riesgosas porque el virus no actúa con inteligencia, actúa con maldad" y de esa manera, salió al cruce de las críticas que recibió al decretar a partir de esta medianoche el retroceso a la fase 1, es decir, la cuarentena total a la región del AMBA, Chaco, Río Negro y Neuquén, donde se registran los mayores brotes de coronavirus en el país.

"Durante muchos días fui atacado, me decían: ¿Por qué no mira la cuarentena inteligente de Chile o de Suecia?" se preguntó en la videoconferencia y se autorespondió: "El virus no diferencia entre inteligentes y menos inteligentes, ataca a todos igual, cuando circula".

El Presidente admitió "tener muy en claro lo molesto que es para todos" el aislamiento social obligatorio que implica el cierre de la mayoría de las actividades económicas y sociales, y reconoció que él mismo se sintió molesto por no haber podido viajar este martes a Chaco a lanzar el programa Detectar junto a Capitanich.

"Pero tenemos un problema muy serio de circulación y el virus no diferencia entre buenos y malos, entre peronistas y radicales, entre inteligentes y no inteligentes, ataca a todos igual", insistió.

Finalmente, el presidente ordenó a los funcionarios del Ministerio de Salud de la nación que se encontraban en Chaco colaborar en la aplicaicón en esa provincia del programa Detectar, que dijo, "tuvo mucho éxito en los barrios más carenciados del AMBA" con el aislamiento de familias infectadas, y pidió que lo comiencen a aplicar en Chaco para frenar la transmisión comunitaria.

"El otro día cuando terminé la conferencia me quedó un sabor amargo porque hablé tanto del AMBA y Chaco tiene un problema igual a la región metropolitana no lo abordamos. El problema es igual y vamos a ocuparnos del Chaco igual que del AMBA. No estás solo, Coqui, estamos al lado tuyo ayudándote, y no es tu problema, es el problema nuestro y vamos a resolverlo en conjunto" dijo Fernández.

"Los chaqueños sepan que estoy al lado de ellos, que además el respaldo no es solo en la atención de la salud. Me quedo con los tres pedidos que me hiciste: Gendarmería y Ejército. Terapistas y médicos clínicos que puedan sumarse a la atención hospitalaria. Necesidad de que el IFE se sostenga. Y pongamos en marcha cuanto antes el plan Detectar en los términos que lo hacemos hoy en día en AMBA, que nos está dando muy buenos resultados", concluyó.