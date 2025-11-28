¡Insólito! Alberto Samid se metió en la pelea de la China Suárez y Julieta Poggio con un mensaje tajante

"María Eugenia: hasta yo entendí que la chica preguntó si actuás en esta serie. No hacía falta rebajar así a una mujer. Igual no es la primera vez que lo hacés. Pero debería ser la última", fue el posteo desde su cuenta de X (ex Twitter) con el que Samid puso en vereda a la China debajo del mensaje de la actriz con el que cruzó a Poggio en la ex red social del pajarito.

Así las cosas, por el momento Julieta Poggio no emitió ningún tipo de comentario relacionado con la sorpresiva incursión del empresario en su defensa, aunque sí salió a responderle a los haters y de paso deslizó alguna que otra indirecta contra la China Suárez. "Fuera malas vibra. Pedazo de negocio estamos armando", escribió sobre la cafetería que está montando a modo de negocio familiar.

Cuál fue el verdadero motivo que generó la furia de la China Suárez contra Julieta Poggio

Después del fuerte cruce que protagonizó la China Suárez contra Julieta Poggio por un comentario que la ex Gran Hermano lanzó en su stream, finalmente se conoció cuál fue el detonante real del fastidio de la actriz. La chispa que encendió el conflicto tiene raíces más profundas de lo que parecía.

Todo comenzó cuando, en Rumis, Poggio lanzó una pregunta inocente sobre Hija del fuego, sin imaginar la reacción que provocaría. La China no dejó pasar la consulta y, desde su cuenta de X, disparó con ironía y un recuerdo filoso de sus inicios. “Jajaja, qué raro que no sepas que actúo, Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje. ¡Gracias @lizardoponce, me alegra que te guste la serie!”, respondió, visiblemente molesta por el comentario de la joven.

Pero el verdadero trasfondo del enojo se remonta al año pasado, cuando Julieta participó en su programa de una versión del clásico juego de Pasapalabra. El momento tenso surgió durante el desafío del rosco, puntualmente con la letra I. Lizardo Ponce leyó la consigna: “Contiene I: mujer que se fija en las parejas de otras personas”. Y Poggio, sin pensarlo siquiera un segundo, lanzó un nombre que dejó a todos descolocados.

“China Suárez”, dijo entre risas. La respuesta generó un estallido de comentarios y bromas en el estudio. Ponce quedó tentado durante varios segundos, mientras otros participantes acotaban: “Yo pensé lo mismo” o “Igual, chicos, ¿mintió? No”. El clima festivo no evitó que la frase llegara rápidamente a los oídos de la actriz.

Ante la repercusión, Poggio intentó defenderse señalando que su respuesta técnicamente cumplía con el requisito de la letra. Sin embargo, Lizardo le marcó el error: “Va incorrecta amiga, perdón. La respuesta era Tatiana”.

Ese término, “Tatiana”, fue popularizado por Martín Cirio en sus transmisiones y se utiliza para referirse a mujeres que buscan involucrarse con hombres que ya están en pareja. En ese juego, y sin medir consecuencias, Julieta había asociado ese concepto directamente con el nombre de la China.