Javier Milei recibió a Vicuña Corp. tras el anuncio de una inversión récord de US$ 18.000 millones en minería

La reunión con Bullrich

En la recta final del período extraordinario, el presidente Javier Milei mantuvo ayer un encuentro con la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, con el objetivo de ajustar la hoja de ruta para aprobar la reforma laboral. La reunión se realizó en la Quinta de Olivos pese al feriado de Carnaval y fue difundida en redes sociales por la legisladora.

“¿Feriado? ¿Qué es eso? Nosotros trabajamos todos los días. La única forma para salir adelante es: capitalismo, ahorro y trabajo duro. En los tres puntos decimos presentes. VLLC!“, ponderó el Presidente a través su cuenta de X.

Según había adelantado Bullrich, la cita apuntaba a terminar de definir el temario de las sesiones extraordinarias, cuyo cierre está previsto para el sábado 28 de febrero, plazo extendido por decisión del Ejecutivo para completar el tratamiento de iniciativas pendientes.

Tras la aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal, el oficialismo busca avanzar con otros proyectos clave, entre ellos el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y el régimen penal juvenil. Sin embargo, el foco principal sigue puesto en la reforma laboral, que deberá atravesar el debate en la Cámara de Diputados en medio de la controversia generada por el apartado referido a licencias médicas.