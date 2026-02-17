En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Inversión
CASA ROSADA

Javier Milei recibió a Vicuña Corp. tras el anuncio de una inversión récord de US$ 18.000 millones en minería

El encuentro se realizó en la Casa Rosada y la empresa destacó el rol del RIGI para avanzar con los proyectos Josemaría y Filo del Sol, que apuntan a ubicar a la Argentina entre los mayores polos mundiales de cobre, oro y plata.

Javier Milei recibió a Vicuña Corp. tras el anuncio de una inversión récord de US$ 18.000 millones en minería

El presidente Javier Milei mantuvo en la Casa Rosada una reunión con el CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, y con el country director de la firma, José Morea, tras el anuncio de lo que el Gobierno calificó como la "mayor inversión extranjera directa registrada en el país", por un monto de US$ 18.000 millones. Del encuentro también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Leé también Luis Majul criticó fuerte a Lali Espósito por su enfrentamiento con Milei y ella le respondió picante
Luis Majul criticó fuerte a Lali Espósito por su enfrentamiento con Milei y ella le respondió picante

En un comunicado de la Oficina del Presidente, los representantes de la compañía remarcaron que el desembarco se apoya en el marco de "previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica" que, según señalaron, ofrece el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones impulsado por la administración nacional. De acuerdo con su evaluación, un desarrollo de esta escala no habría sido posible sin ese esquema.

Embed

El plan prevé una inversión estimada en 18.000 millones de dólares para los primeros diez años de avance de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, con un desembolso inicial cercano a los US$7.000 millones hasta alcanzar el primer concentrado de cobre previsto para 2030.

La empresa, cuyos accionistas principales son BHP y Lundin Mining, proyecta que el desarrollo ubique a la Argentina entre las cinco operaciones mineras más relevantes del mundo en producción combinada de cobre, oro y plata.

La reunión con Bullrich

En la recta final del período extraordinario, el presidente Javier Milei mantuvo ayer un encuentro con la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, con el objetivo de ajustar la hoja de ruta para aprobar la reforma laboral. La reunión se realizó en la Quinta de Olivos pese al feriado de Carnaval y fue difundida en redes sociales por la legisladora.

“¿Feriado? ¿Qué es eso? Nosotros trabajamos todos los días. La única forma para salir adelante es: capitalismo, ahorro y trabajo duro. En los tres puntos decimos presentes. VLLC!“, ponderó el Presidente a través su cuenta de X.

Según había adelantado Bullrich, la cita apuntaba a terminar de definir el temario de las sesiones extraordinarias, cuyo cierre está previsto para el sábado 28 de febrero, plazo extendido por decisión del Ejecutivo para completar el tratamiento de iniciativas pendientes.

Tras la aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal, el oficialismo busca avanzar con otros proyectos clave, entre ellos el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y el régimen penal juvenil. Sin embargo, el foco principal sigue puesto en la reforma laboral, que deberá atravesar el debate en la Cámara de Diputados en medio de la controversia generada por el apartado referido a licencias médicas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Inversión millones Minería Casa Rosada
Notas relacionadas
ANSES y Milei activan auditorías en pensiones: cómo evitar la suspensión del pago
Milei se juntó con Bullrich en la Quinta de Olivos para definir la estrategia de la reforma laboral en Diputados
Javier Milei activa su agenda internacional con visitas a Estados Unidos y Chile

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar