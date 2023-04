Aníbal Fernández criticó a Wado de Pedro y "Cuervo" Larroque: "No trabajaron nunca o se la pasaron tirando piedras".

En diálogo con LA990, el ministro nacional acusó al kirchnerismo de tratar de "doblar las piernas del Presidente".

"¿Por qué llegamos a este tema? Porque se cansaron de hacer un montón de cosas tratando de ver si le doblaban las piernas al Presidente y el Presidente aceptaba correrse voluntariamente para que fuera otro el candidato", lanzó.

"Me parece que no corresponde. El Presidente tiene todo el derecho del mundo, como todos los presidentes del mundo, que normalmente buscan su reelección", planteó.

"Yo no estoy dando órdenes o diciendo qué tiene que suceder. Estoy diciendo lo que veo, desde mi óptica, que tengo todo el derecho del mundo a analizarlo", aclaró.

Y volvió a apoyar la candidatura del Presidente. "Creo que sigue siendo el mejor candidato y que si nos dejáramos de molestar y de tratar de hacerle todo el daño posible, como sucedió hasta acá, sería el mucho más posible", advirtió.

La respuesta de Aníbal Fernández a Carlos Bianco

Luego del cruce con Axel Kicillof y la siguiente invitación del jefe de Asesores del Ejecutivo bonaerense, Carlos Bianco, a que Aníbal Fernández se postulara para gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el ministro de Seguridad respondió.

"Yo no me postulo porque fui el que soporté el primer gran biandazo con esa mugre que inventaron de que yo había matado a tres pibes. Por eso no me postulo, sino lo haría con todo el amor del mundo. No tuve vocación de ser candidato, consulté a mi conductora Cristina Kirchner y ella fue la que quería que compitiera", señaló.