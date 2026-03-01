En vivo Radio La Red
Apertura de sesiones ordinarias: quiénes acompañaron a Javier Milei en el palco del Congreso

En su discurso inaugural del año legislativo, el Presidente estuvo acompañado por ministros, gobernadores, legisladores y dirigentes políticos clave. También hubo representantes del Poder Judicial y de organismos del Estado.

Apertura de sesiones ordinarias: quiénes acompañaron a Javier Milei en el palco del Congreso  photo

Apertura de sesiones ordinarias: quiénes acompañaron a Javier Milei en el palco del Congreso  photo
Leé también Javier Milei realizará la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso y hay expectativa por su discurso
Javier Milei realizará la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. 

Desde el palco oficial lo acompañaron ministros del Gabinete nacional, jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y un grupo de gobernadores.

En la foto que compartió el ministro coordinador se puede ver a Mariano Cuneo Libarona (Justicia), María Ibarzabal Murphy (Secretaria Legal y Técnica), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Santiago Caputo, Pablo Quirno (Cancillería), Luis “Toto” Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Carlos Presti (Defensa).

gabinete

Entre los mandatarios provinciales presentes estuvieron Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Leandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

sesiones ordinarias congreso (4)

En el entorno más cercano al Presidente se ubicaron su asesor estratégico Santiago Caputo y el secretario de Justicia Sebastián Amerio. Además, llamó la atención la presencia del influencer libertario conocido como Gordo Dan, habitual defensor del Gobierno en redes sociales.

sesiones ordinarias congreso (1)

En tanto, Horacio Milei y Alicia Lujan Lucich -los padres de Milei- llegaron a las 20 y se ubicaron en uno de los palcos principales.

Además del Gabinete completo, se encuentran en el recinto el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y su par de Israel, Eyal Sela.

La asistencia de gobernadores de distintos espacios políticos marcó un gesto institucional en el inicio del período legislativo 2026, en un contexto de negociaciones clave entre la Casa Rosada y las provincias por recursos y leyes económicas.

corte suprema
Los miembros de la Corte Suprema en el Congreso. (Foto: Corte Suprema de Justicia de la Naci&oacute;n)

Los miembros de la Corte Suprema en el Congreso. (Foto: Corte Suprema de Justicia de la Nación)

Durante la transmisión, la cámara enfocó varias veces a un palco en el que estaban muchos de los colaboradores que se ocupan de la comunicación del Gobierno. La gran mayoría son reconocidos tuiteros que hace años publican a favor de Milei.

Entre ellos estaban Agustín Romo, hoy diputado provincial de La LIbertad Avanza y Juan Pablo Carreira, más conocido como Juan Doe en X.

tuiteros

Elogios de Milei para Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad

Durante su discurso en el Congreso de la Nación, Javier Milei destacó la gestión de Patricia Bullrich cuando estuvo al frente del Ministerio de Seguridad.

“Tras un accionar implacable de la doctora Bullrich”, se impulsaron “reformas legislativas como la Ley Antimafia, el registro de datos genéticos y la Ley de Reincidencia y Reiterancia y Unificación de Condenas para cortar con este flagelo, junto con la puesta en acción del Plan Bandera y el Protocolo Antipiquetes”, sostuvo.

