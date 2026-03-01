El presidente Javier Milei inauguró este domingo las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina con un discurso centrado en la economía y los logros de gestión.
En su discurso inaugural del año legislativo, el Presidente estuvo acompañado por ministros, gobernadores, legisladores y dirigentes políticos clave. También hubo representantes del Poder Judicial y de organismos del Estado.
Apertura de sesiones ordinarias: quiénes acompañaron a Javier Milei en el palco del Congreso photo
El presidente Javier Milei inauguró este domingo las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina con un discurso centrado en la economía y los logros de gestión.
Desde el palco oficial lo acompañaron ministros del Gabinete nacional, jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y un grupo de gobernadores.
En la foto que compartió el ministro coordinador se puede ver a Mariano Cuneo Libarona (Justicia), María Ibarzabal Murphy (Secretaria Legal y Técnica), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Santiago Caputo, Pablo Quirno (Cancillería), Luis “Toto” Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Carlos Presti (Defensa).
Entre los mandatarios provinciales presentes estuvieron Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Leandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.
En el entorno más cercano al Presidente se ubicaron su asesor estratégico Santiago Caputo y el secretario de Justicia Sebastián Amerio. Además, llamó la atención la presencia del influencer libertario conocido como Gordo Dan, habitual defensor del Gobierno en redes sociales.
En tanto, Horacio Milei y Alicia Lujan Lucich -los padres de Milei- llegaron a las 20 y se ubicaron en uno de los palcos principales.
Además del Gabinete completo, se encuentran en el recinto el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y su par de Israel, Eyal Sela.
La asistencia de gobernadores de distintos espacios políticos marcó un gesto institucional en el inicio del período legislativo 2026, en un contexto de negociaciones clave entre la Casa Rosada y las provincias por recursos y leyes económicas.
Durante la transmisión, la cámara enfocó varias veces a un palco en el que estaban muchos de los colaboradores que se ocupan de la comunicación del Gobierno. La gran mayoría son reconocidos tuiteros que hace años publican a favor de Milei.
Entre ellos estaban Agustín Romo, hoy diputado provincial de La LIbertad Avanza y Juan Pablo Carreira, más conocido como Juan Doe en X.
Durante su discurso en el Congreso de la Nación, Javier Milei destacó la gestión de Patricia Bullrich cuando estuvo al frente del Ministerio de Seguridad.
“Tras un accionar implacable de la doctora Bullrich”, se impulsaron “reformas legislativas como la Ley Antimafia, el registro de datos genéticos y la Ley de Reincidencia y Reiterancia y Unificación de Condenas para cortar con este flagelo, junto con la puesta en acción del Plan Bandera y el Protocolo Antipiquetes”, sostuvo.