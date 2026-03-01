Beto Casella contó cómo vivió el conflicto con Tamara Pettinato en Bendita: "Pocas veces sufrí tanto..."

Con el tema instalado en todos los medios, el clima dentro del ciclo se volvió cada vez más complejo. En ese contexto, Casella cuestionó la forma en que Pettinato manejó la situación cuando el escándalo ya había tomado dimensión nacional.

“No puede venir alguien a fingir demencia con tapa de Clarín y hacer de cuenta que no pasa nada”, expresó el conductor. Además, recordó que cuando la panelista finalmente se presentó a hablar sobre el tema, la actitud no fue la que esperaba el equipo del programa: “Había estado un poquito alterna en su defensa. No vino a pedir disculpas y terminó ofendiéndose”.

Casella también explicó que el episodio se dio en un contexto social muy sensible, todavía marcado por las consecuencias de la pandemia. “Se atravesaba mucho el tema de muertos en pandemia. Hay gente que la pasó re mal. ¿Qué pretendía? ¿Que no se hablara de eso?”, cuestionó.

En medio de ese escenario, el conductor tomó una decisión para intentar bajar la tensión dentro del programa. “Yo me hago cargo de que le dije: ‘Tomate unos días’”, reveló.

Sin embargo, según contó, la reacción de Pettinato fue inesperada. “Me dijeron que se ofendió y que se daba por despedida. Después mandó un audio diciendo que la maltratamos”, explicó. Y agregó: “No supe más nada de ella. Me quedé con la idea de que renunció”.

Finalmente, Casella también recordó el momento en que volvió a verla en el canal tiempo después, algo que lo sorprendió. “Eso fue una maldad. Sentí que fue una mojada de oreja”.

Con sus declaraciones, el conductor dejó en claro lo difícil que fue atravesar aquel escándalo y cómo una situación que explotó en los medios terminó impactando de lleno en el detrás de escena de Bendita en El Nueve.

¿Qué dijo Beto Casella si se la encuentra a Tamara Pettinato?

Beto Casella se refirió, días pasados, al conflicto con Tamara Pettinato y dejó en claro que, desde que la panelista dejó Bendita, nunca volvieron a tener contacto.

En una charla con Luis Ventura en Secretos Verdaderos, el conductor de BTV (América TV) fue contundente al explicar que ni siquiera se cruzaron después de todo lo ocurrido. “Nunca me la crucé más ni me interesa cruzarla, por ahí es una piba bárbara pero a mí Tamara Pettinato me significó uno de los peores malasangre de mi historia”, aseguró.

De todas formas, Casella remarcó que, pese al escándalo que generó la situación en su momento, él intentó sostenerla dentro del programa. “A mí no me hizo nada grave sí me parece que podría haber valorado que entre el grupo la bancamos y yo como conductor tomé la decisión de no despedirla, de mantenerla en el panel”, comentó.

En ese sentido, el conductor también salió a desmentir algunas versiones que circularon sobre la salida de la panelista del ciclo. “Si dice por ahí que la despedimos está mintiendo, te puedo mostrar los mensajes con ella, al contrario, se bancó en el peor momento”, explicó.

Casella también recordó la decisión que tomó en ese momento para manejar el conflicto dentro del programa y el contexto mediático que rodeaba el escándalo. “Por ahí se ofendió conmigo porque le pedí unos días. ¿Qué quería venir a opinar del lío de Flor de la V del día con el quilombo que tenía? Si era tapa de todos los diarios”, expresó.

Por último, el conductor defendió la manera en que manejó la situación y dejó una frase que resume su postura sobre todo lo ocurrido. “Yo decidí manejarlo así, si había una forma mejor que alguien me lo diga, lo volvería a manejar igual, el quilombo lo trajo ella”, concluyó Beto Casella.



