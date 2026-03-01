Revelaron el motivo por el que Nicole Neumann mostró pocas fotos del cumpleaños de 15 de Allegra Cubero

La previa del cumpleaños había estado marcada por la tensión histórica entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Finalmente, ambos decidieron que su hija tuviera dos celebraciones distintas para poder compartir el momento con cada lado de la familia.

Cumple 15 Allegra Cubero 1

Quien sí mostró varios momentos de la noche fue la propia Allegra. Desde su cuenta de Instagram publicó fotos y videos donde dejó ver detalles de la celebración, rodeada de amigos y familiares.

Para la ocasión, la cumpleañera eligió un vestido en tonos dorado y blanco diseñado por Laurencio Adot, quien incluso estuvo presente en la fiesta y posó junto a ella para algunas fotos. Nicole y sus otras hijas, Indiana y Sienna, también apostaron por looks en la misma gama cromática: las chicas lucieron vestidos fucsia, mientras que la modelo eligió un elegante rosa bebé.

Manu Urcera, pareja de Nicole, también formó parte del festejo y compartió una selfie junto a Allegra en sus redes. “Cumple @cubero.allegra. Te quiero Allucha”, escribió el piloto en una historia de Instagram.

En otras imágenes que circularon se pudieron ver algunos detalles de la ambientación del evento. En el sector exterior se destacó un cartel luminoso con el nombre de la quinceañera, rodeado de mesas, sillas y livings que crearon distintos espacios para disfrutar de la noche.

¿Qué había dicho Mica Viciconte sobre Nicole Neumann por la fiesta de 15 de Allegra Cubero?

La fiesta de 15 de Allegra Cubero, que se celebró el pasado 27 de febrero, volvió a poner en primer plano el histórico conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. En medio de las repercusiones por el festejo, resurgieron declaraciones que Mica Viciconte había hecho en diciembre de 2025, cuando el tema ya generaba tensión dentro de la familia.

En aquel momento se había establecido que el exfutbolista sería el encargado de organizar el festejo principal, mientras que la modelo compartiría la fecha con su hija a través de un viaje. Sin embargo, el escenario cambió cuando Nicole contó públicamente que Allegra le había pedido que estuviera presente en la celebración. Según su versión, esa alternativa no fue aceptada por Cubero, lo que derivó en un nuevo cruce mediático.

En ese contexto, Neumann reconoció que se arrepentía de haber expuesto públicamente conflictos familiares vinculados a su separación. No obstante, desde el entorno de Cubero señalaron que la modelo seguía llevando el tema a los medios, algo que provocó la reacción de Viciconte.

La exCombate salió a respaldar a su pareja en el programa A la Tarde (América TV). “Me extraña que diga eso porque si no quiere llamar la atención ni exponer a las nenas, la que lo está haciendo es ella”, lanzó. Y agregó, sin vueltas: “Que hable todo lo que quiera, nosotros nos mantenemos al margen de toda esta situación”.

Viciconte también se refirió al acuerdo que, según explicó, existía sobre la organización del cumpleaños. “Fue un arreglo entre las partes, se debería cumplir”, sostuvo. Además, recordó situaciones pasadas que, desde su mirada, también generaron conflictos dentro de la familia.

Por último, dejó frases que en su momento generaron fuerte repercusión. “Pobres todos los amiguitos que van a tener que ir a un doble cumpleaños, es raro. Yo no voy a competir con nadie, si quiere hacer dos o tres cumpleaños, que los haga”, dijo. Y cerró con una frase contundente: “Hace 8 años estoy con Fabián y sé perfectamente quién soy, quién es él y por supuesto quién es ella, pero no lo voy a decir. Me lo guardo para mí porque tengo respeto por sus hijas”.

