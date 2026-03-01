Javier Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso: a qué hora habla el presidente

También se prevé el impulso de un proyecto denominado “Ley de Libertad Educativa”. Según trascendió, la propuesta incluiría mayor autonomía para las instituciones escolares, cambios en el esquema de financiamiento y un rol más activo de las familias en el sistema educativo.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también compartió un mensaje en su cuenta de X: "La noche de hoy será histórica. Fin".

Panorama económico y datos de gestión

Se espera que el Presidente destaque la evolución de los principales indicadores macroeconómicos. Tras asumir en un contexto de alta inflación, recesión y déficit fiscal, la actual administración logró estabilizar variables clave.

De acuerdo con cifras oficiales, la inflación mensual se ubica en torno al 2%, el país registra superávit fiscal equivalente al 1,4% del PBI y la actividad económica muestra un crecimiento anual del 4,4%. También se informó una reducción de la pobreza a niveles inferiores al 27%.

El Gobierno logró aprobar la Reforma Laboral.

En el plano productivo, el Ejecutivo también podrá resaltar la llegada de inversiones en sectores estratégicos como energía y minería.

Política exterior y acuerdos comerciales

La inserción internacional también puede formar parte del mensaje presidencial. En las últimas semanas, el Gobierno avanzó en un entendimiento comercial y de inversiones con Estados Unidos y se concretó la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Estos acuerdos serán presentados como parte de la estrategia oficial para fortalecer la integración económica y ampliar los mercados de exportación.

Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias de 2026.

Estrategia legislativa y escenario político

En el plano político, el Gobierno mantiene negociaciones con gobernadores para la aprobación de proyectos en el Congreso. En el Ejecutivo se priorizarán acuerdos que permitan avanzar en la agenda oficial.

Asimismo, el oficialismo analiza impulsar la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), con el argumento de simplificar el calendario electoral.

El discurso del domingo servirá para delinear la estrategia legislativa y política del Gobierno durante 2026, en un contexto de tensiones parlamentarias y reconfiguración del escenario político nacional.