Argentina elige presidente en una elección inédita con final abierto

La Argentina se encamina a una elección atípica e histórica. Por primera vez en la historia podría llegar al poder un tipo sin partido político, sin estructura, sin gente y sin experiencia de gestión ni política. Una parte de la ciudadanía no quiere más “casta” y rechaza cualquier persona que haya tenido un cargo público; es casi mala palabra. Una parte de la gente quiere dar un salto al vacío: no sabemos si va a haber o no agua en la pileta. Javier Milei salió primero en las PASO y busca dar un batacazo y ganar en primera vuelta. Durante la campaña, no moderó su discurso: todo lo contrario, hizo actos con motosierras, defendió a la última dictadura, agitó una corrida cambiaria y negó el cambio climático. Hasta ahora, le dio resultado.