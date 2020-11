"En la Argentina hay que plantar las bases vulgares de un capitalismo tolerable"

Jorge Asís en Animales Sueltos, con Luis Novaresio

En su análisis semanal en Animales Sueltos, con Luis Novaresio, Jorge Asís analizó los anuncios sobre la llegada de las vacunas a la Argentina, el proyecto de legalización del aborto y la relación entre Mauricio Macri y Elisa Carrió, al tiempo que al referirse al impuesto a la riqueza aseguró que, más que imponer este canon, "en la Argentina hay plantar las bases vulgares de un capitalismo tolerable".

"(Sobre Sputnik V) Hay muchos temas que son incómodos de tratar porque tienen que ver con desconfianzas, postergaciones e intentos de correr a alguna gente. Quieren sacar del medio al laboratorio HLB Pharma, que es el que generó el viaje y el diálogo entre Alberto Fernández y Putin. Además, se traba alguna cuestión con la ANMAT por toda la documentación necesaria. La vacuna rusa no llega porque todavía no fue el contrato ni la orden de compra. Pasan los días y no hay tiempo material para que la declaración del Presidente se haga realidad. Estos negocios se tienen que cerrar porque también es una importación".

"Hay quienes dicen que acá hay una vacuna del comisario, que es la tiene que ir; pero no te voy a decir cuál es. Según mi información, todas la vacunas están más o menos en los mismos porcentajes, pero hay algunas presiones. Pero para diciembre no llega el número que dicen. No están en la misma línea el Presidente con otros tramos del Gobierno, hay disonancia en la gestión. Lo cierto es que se habla de febrero o marzo, pero en diciembre me atrevo a decirte que no llegan".

"Uno de los problemas de este Gobierno es que no tienen información, muchos de los porrazos que se pegaron fue por carencia informativa. En el gobierno, los que gobiernan son muy pocas personas y tenés que analizar cada uno de los fragmentos porque no tienen gestión. Se enteran por el diario de lo que hacen los otros fragmento, y en un Gobierno sin gestión y con fragmentos, crecen las desconfianzas. Hay una necesidad enorme de anunciar y está la creencia de que una vez que anuncias el tema esta terminado. Es una especie de simulacro de política y el gobierno es un simulacro. Me divierto cuando hablan de rencores, porque del rencor y el resentimiento creas algún escenario, creo que acá hay ineptitud".

"Si sacan el tema del aborto por el impuesto a la riqueza para que hable la capa media, es una tontería. No puede ser tan obvio todo, sobre todo en un país de zorros donde todos miran de costado y son desconfiados. Yo creo que quizá había una necesidad de consumo interno de tirarle alguna perlita a los muchachos de abajo. Este impuesto termina en tribunales y los que se opusieron, se opusieron mal porque entraron en una carrera por una cuestión política. Con este tema en vísperas de diciembre quedas como que dominás la escena, pero no hay nada. Y tienen la suerte de una oposición muy rencorosa, con más pases de facturas que inteligencia".

"(El impuesto a la riqueza) Fue una especie de inmolación política de Máximo, porque tiene futuro. Es hijo de dos presidentes y le costó mucho que aceptaran que no era el gordito de la Play. Es un cuadro y el líder de una organización con vocación de poder sin un modelo de país claro, razón por la cual no creo que sea nada positivo entrar en conflicto con todo aquel que tiene una moneda y que no la quiere fácilmente poner. No podés discriminar al otro por ser rico. Y Massa es el tipo desde donde se hace política, pero tiene el mismo problema que Horacio Rodríguez Larreta, porque sobre ellos tienen muchas expectativas de mucha gente".

"En la Argentina hay plantar las bases vulgares de un capitalismo tolerable. En esto la chingó Macri, él podía haberlo hecho y terminó en la nada. La relación Macri-Carrió es muy importante para resolver a las dos personas más importantes de ese espacio: Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Carrió, que tiene la fuerza de siempre, no nota que tiene la pólvora humedecida. Todo ese espacio, después de D'Alessio, recibió un golpe que, por la potencia y el terror que le tienen a Carrió, no se lo quieren hacer notar. Carrió hizo moco todos los espacio donde estuvo, por qué no va a hacerlo en este. Estas dos figuras fuertes, que no están para la presidencia, condicionan la presencia política de Vidal y Larreta, y un tercero: Emilio Monzó".