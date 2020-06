Para Asís, "a Vicentin no saben cómo entrarle. Es otra cuarentena"

Jorge Asís en Animales Sueltos, con Luis Novaresio.

Durante su mano a mano con Luis Novaresio, en Animales Sueltos, Jorge Asís se refirió a la negociación por la deuda, criticó el aislamiento tras el aumento de casos de coronavirus, analizó la denuncia por presunto espionaje ilegal en la gestión macrista y opinó sobre el anuncio de intervención y expropiación de la agroexportadora santefecina. "A Vicentin no saben cómo entrarle. Es otra cuarentena", señaló.

"Lo vi enojado al Presidente y está bien porque hoy no fue un buen día en el tema de la deuda y en el tema Vicentin. Así como no sabe cómo salir de la cuarentena, todavía no sabe cómo entrar en Vicentin. Tira todo para adelante: la deuda, la cuarentena y si después de 90 días no pudiste evitar todas estas cosas con las que me quisiste asustar, justifico el enojo o la indignación del Presidente. Algo pasa y no hay porteño o bonaerense que no tengan las paciencias absolutamente inflamadas".

"No sabe cómo entrar en Vicentin, intervino pero acá hay un problema de cajas de velocidad. La Dra. no tiene marcha atrás, cuando hace algo va para adelante y hoy el que tendría que ir para adelante es Alberto y precipitar con Kulfas un proyecto lo más pronto posible. Hay pretextos, no llegó la alternativa superadora. Vicentin es una empresa con atributos de irregularidad y hoy por efectos políticos y sociales tienen toda la solidaridad como si se trata la 125, que tiene que ver con la pifiada de la presentación. No tenés quien te explique en el Gobierno qué es lo que quieren hacer de Vicentin, que será una alternativa en el medio de la expropiación. Piensan en un proyecto como fue la estatización de YPF, una cosa mixta, pero no la tienen clara. Perotti habló de una alternativa superadora, pero no hay una sola idea. Esta semana no se va a presentar absolutamente nada y Kulfas tampoco tiene ninguna instrucción de avanzar con el proyecto. La Dra. plantea grandes causas dignas, pero que están todas perdidas. A Vicentin no saben cómo entrarle. Es otra cuarentena. Ahora, los CEOs de Vicentin, que tienen una conducta bastante reprochable, hoy son casi adalides de la libre empresa con problemas y reciben la solidaridad por una cuestión mal implementada".

"La deuda se trabó en estos días por una diferencia es un tanto menor. Hay una propuesta unilateral y algún fondo no estuvo de acuerdo. El Ministro (Guzmán) no tienen una gran credibilidad, ni autoridad, ni capacidad de persuasión con estos fondos, que no tienen ningún interés de ir al pleito. Acordate que el plan era tener resuelto el tema de la deuda en marzo y ahora sigue para más adelante. En la práctica lo tenés trabado hasta el fin de semana, pero total no vamos a pagar un mango y también el interlocutor sabe que no vamos a pagar, porque no sabemos cómo. Y, además, cualquier cosa que se proponga en la Argentina hoy no sale, porque todas las cuestiones están con un nivel de enfrentamiento casi mamarrachesco".

"Macri debe esperar el momento. Con seguridad va a ser candidato a diputado y ese es uno de los problemas que va a tener Larreta, que es inteligente para no confrontar con nadie. Tiene una muy buena relación con Monzó y con la gobernadora (Vidal). Tiene que ver cómo teje y se mantiene en ese lugar en el que está. Macri tiene que hacerse cargo de este bochorno exagerado que tiene con los servicios de inteligencia y con no haber podido evitar lo se llama el cuentapropismo. Ahí hay una interna que se pone interesante, porque los profesionales de la inteligencia no miran con mucho afecto a los que entraron por una ventana como los ex policías, que en la jerga se los llama Federicos, que cometieron el error de hacer algunas estructuras casi privadas. No puedo admitir que hayan armado un grupo de inteligencia que termine espiándolos a ellos mismos, es un mamarracho. Hoy a Macri esto lo acosa y lo peor, más que el juicio, es la vergüenza que deben tener por esto que es payasesco por a quién persiguieron y para qué".

"Hoy estamos todos caso entregados, casi no hay fe ni para discutir. La gente está harta y me parece que va a ser improbable no tener que enfrentar actos de rebeldía por hastío o necesidad. Destruyeron el país con esto, que ya venía destruido. Por eso, cómo no voy a justificar los nervios del presidente, que lo único que tiene en materia de gestión es a la cuarentena".