ATE preparan una marcha al Congreso mientras se debata la Ley Bases en Diputados

“A los diputados que levanten la mano a favor de la Ley Bases no hay que votarlos nunca más. No importa de qué partido sean, se les tiene que terminar la carrera política por ser traidores a su pueblo, por hacerle el trabajo sucio al Gobierno, por ser sicarios y apretar el gatillo por encargo de los multimillonarios argentinos y de las multinacionales extranjeras”, escribió el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, en su cuenta de la red social X (ex Twitter).