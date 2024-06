Milei volvió de Europa: semana clave por la Ley Bases y nueva reformulación del Gabinete

Tras arduas negociaciones con los jefes de bloques de Diputados y gobernadores de la oposición dialoguista, en la Casa Rosada esperan poder ratificar esta semana la primera victoria política que marcó la aprobación de la ley Bases, pero admiten que será con grandes recortes impuestos por la oposición en el senado, y empezar a lo que consideran la "segunda etapa de gestión".

Francos tenía previsto recibir en la Casa Rosada este martes a tres gobernadores del norte, para firmar traspaso de obras nacionales a las provincias. Llegarán a Balcarce 50 los mandatarios de San Luis, Santa Fe y San Juan.

Aunque estaba en agenda, Francos suspendió el encuentro con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que suspendió su viaje a Buenos Aires en medio de la crisis política y social generada a partir de la desaparición del pequeño desaparecido, Loan Peña.

En cambio, Milei le ordenó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ponerse al frente de la crisis y viajar a esa provincia para coordinar acciones con la justicia federal y autoridades del Paraguay.

Las reformas en la Jefatura de Gabinete y la pelea por las privatizaciones

Guillermo Francos asumió como nuevo jefe de Gabiente en reemplazo de Nicolás Posse. Foto Presidencia..jpg

Tal como había anticipado A24.com, en el entorno del presidente están redactando el decreto para reestructurar el organigrama del Estado, que verá la luz luego de se traten los cambios en la ley Bases que según los planes del oficialismo.

Este martes el Gobierno publicó en el Boletín Oficial nuevos cambios en el organigrama de la jefatura de Gabinete, que tiene por objetivo, descentralizar funciones que había concentrado el antecesor de Guillermo Francos, Nicolás Posse, y regresar funciones al resto de los ministerios. Pero retuvo el organigrama completo del ministerio del Interior, que con el nuevo decreto bajó al rango de secretaría dependiente directo de la Jefatura de Gabinete,

Sigue en duda a la espera de una reunión de Milei, para la oficialización de Federico Sturzenegger como nuevo integrante del Gabinete, algunos dicen que finalmente será secretario de Modernización y desregulación del Estado con rango de ministro.

Pero todavía debaten internamente el alcance de la lapicera del funcionario que absorberá roles de distintos ministerios, entre ellos, de 3 secretarías de la administración central que hasta hoy tenía a su mando la jefatura de Gabinete.

Vale recordar que el asesor tenía una reunión prevista con el Presidente que se suspendió antes de la gira internacional, por lo cual se espera que concreten ese encuentro antes de avanzar.

El Gobierno busca una suerte de relanzamiento de su gestión luego de la sesión en Diputados, y para eso trazó objetivos claros. El primero de ellos será avanzar con la reglamentación de la ley y la reforma administrativa. "Tenemos facultades delegadas por un tiempo determinado, así que hay que aprovecharlo",

Mientras las comisiones de Diputados debatían este martes los cambios votados por el Senado, y los pedidos del Gobierno para insistir en el retorno del impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales en el paquete fiscal, y la lista original de empresas a ser privatizadas, diputados dialoguistas pusieron en duda la posibilidad de insistir en la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos, que pide el Gobierno.

Fuentes de diálogo directo con el Presidente ratificaron a A24.com que si no salen ahora, el Gobierno insistirá con esas privatizaciones con proyectos de leyes individuales más adelante. Mientras tanto, el Gobierno reorganiza el organigrama del gabinete, pasando esas empresas de la jefatura de Gabinete a la órbita de distintos ministerios, en su mayoría al de Economía a cargo de Luis Toto Caputo.

Solo algunas quedarán en Jefatura, como por ejemplo AySA, mientras que en otros casos como el del Correo Argentino, todavía no está definido.

En Balcarce 50 en otro decreto para reformar la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que volverá a llamarse SIDE, y se dividirá en tres agencias distintas. En el Gobierno descartan las versiones de un nombramiento de Jaime Stiuso y explican que la designación de Sergio Neiffert es un cargo netamente político. "No es James Bond y no pretendemos que lo sea, la idea es darle un lugar político y no técnico, eso va para las agencias", aseguran.

Además, cabe recordar que para los próximos días se prepara una nueva ola de despidos estatales, que abarcará a los contratos que finalizarán en junio. En Casa Rosada no pudieron especificar a cuántos trabajadores afectará, pero recordaron que Javier Milei prometió que en total iban a ser cerca de 70.000. En ese sentido, a principios de abril, el Gobierno confirmó que ya habían sido despedidos 15.000 trabajadores estatales.

El Gobierno da por sentado que, con la ley Bases, esta vez sí habrá Pacto de Mayo. La cita será en Tucumán el próximo 9 de julio y para ello ya está en gestiones con el gobernador local Osvaldo Jaldo. En Balcarce 50 esperan una ceremonia que se realice cerca de las 20 o 21 horas, con lugar a definir.

Previamente, saldrá publicado en el Boletín Oficial la conformación del Consejo de Mayo, al que explican como "una suerte de ente que empuje las reformas estructurales". El oficialismo espera que los propios miembros regulen su funcionamiento, y aspira a convocar para el organismo a gobernadores, empresarios, referentes políticos y sindicalistas.