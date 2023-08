Atentado contra Cristina Kirchner ¿Entregará o no Milman su celular a la Justicia?

Con este panorama, en los próximos días podría saberse si el diputado Milman elige mantener la resistencia a entregar su celular por la vía judicial, o prefiere hacerlo por la vía política.

La denominada pista Milman se basa en una denuncia del exdiputado por la provincia de Santa Fe, Jorge Abello, quien aseguró que dos días antes del atentado a Cristina Kirchner, escuchó en el bar de la esquina del Congreso como el diputado Gerardo Milman, le decía a sus colaboradoras, Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco: “Cuando la maten yo estoy camino a la Costa”.

milman-asesorasjpg.webp Atentado a Cristina Kirchner: Bohdziewicz y Gómez Mónaco son testigos en el marco de la denominada “pista Milman”

¿Por qué la justicia habilitó el secuestro del teléfono?

Por dos votos contra uno, la Cámara Federal hizo lugar al recurso de apelación de Cristina Fernández de Kirchner y del fiscal Carlos Rivolo para que revoque la decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que había rechazado tomar como prueba el teléfono del diputado nacional Gerardo Milman.

Los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia votaron a favor del secuestro del teléfono de Milman, porque “resulta dirimente a los efectos de agotar esta vía investigativa, descartar toda mínima situación de incertidumbre al respecto”.

Explicaron que “la trascendencia institucional que reviste el atentado a la Vicepresidenta de la Nación impone como deber jurisdiccional extinguir cualquier duda con relación a cada uno de los indicios incorporados al expediente, resultando ello el camino adecuado para dar respuesta a la víctima, la sociedad en general y al propio diputado, quien reviste el derecho a que se desestime de manera certera la versión sobre sus presuntos dichos y toda posible injerencia en los hechos”.

Al hacer lugar a la medida, los magistrados aplicaron límites para la pesquisa, que deberá realizarse sobre las comunicaciones “desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023- y enmarcarse estrictamente al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa”.

Establecieron que los resultados de la pericia deberán ser enviados a la jueza Capuchetti, para que determine “cuáles datos son ajenos al legajo –imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”.

Por su parte, el juez Mariano Llorens sostuvo que “no hay prueba alguna que me permita -siquiera con el grado de provisoriedad propio de la etapa- dar credibilidad al testimonio de Jorge Abello, no encuentro un indicio claro, preciso y concordante con el resto de la prueba que habilite una injerencia mayor en la privacidad de personas que no se encuentran formalmente imputadas en estas actuaciones, como lo es el Diputado Gerardo Milman”.

De este modo, el juez resaltó que su decisión podría ser reexaminada en el caso de que se vuelva a plantear la cuestión con mayores avances en la investigación.

Si tras este fallo, Gerardo Milman decide avanzar con la pelea judicial, deberá tener en cuenta que al no estar formalmente imputado en la causa por el atentado contra Cristina Kirchner, podría encontrarse con el obstáculo de que las medidas de prueba sólo son recurribles por arbitrariedad.