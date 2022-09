Durante el mediodía, el letrado había asegurado que “estamos analizando la calificación por lo ocurrido con Cristina Kirchner”. “Debiera ser intento de Femicidio (Belem Do Para) en grado de tentativa agravado (alevosía y arma de fuego). Y, además, “portación ilegal de armas””, consideró y agregó: “No hay que minimizar los tipos penales con estos asesinos”.

Frente a este pedido de cambio de carátula, el abogado reveló que “estamos haciendo la querella para presentar la semana que viene” y afirmó que “estamos viendo quién es este chico y qué es lo que hay detrás de él”.

“Entiendo a priori que parece ser una persona que tiene un odio visceral y que pudo haber intentado por odio, pero no sólo por odio a la política sino por odio a la mujer, al género, y por odio a situaciones que tienen que ver por sus pensamientos”, manifestó.

En la misma línea, aseguró que “en el femicidio no tiene que incluir la convivencia, aquí es una mujer pública, de alguna manera el hecho de ser mujer también pudo haber empujado a este individuo a tratar de matarla”.

Un nazi misógino quiso matarla. Previa inacción judicial en causa de amenazas de muerte y carteles en vía pública. Impunes gritos de asesina, maten a la "cretina" pena capital, péguenle un tiro.

No vamos a naturalizar la escalada de odio.

Seremos con @CFKArgentina querellantes. — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) September 3, 2022

Además, precisó que hubo “alevosía” en la acción de Sabag Montiel porque hubo “total y absoluta posibilidad de matar por la indefensión de la víctima”. “Acá hay indefensión de la víctima y premeditación, hay un engaño de confundirse con la gente que la quiere para matar, luego saca un revolver y se lo acerca a 50 centímetros de la cabeza”, manifestó.

“Estamos viendo todos los agravantes y nosotros no vamos a dejar ninguno suelto y entendemos que la quiso matar por su condición de mujer”, explicó.

El atacante de Cristina Kirchner no habría actuado sollo

Consultado sobre si la actitud de Fernanado Sabag Montiel fue lo que se conoce como un lobo solitario, el letrado lo negó. “Solo no actuó y por eso hay una investigación en curso y no sería serio si yo te digo lo que pienso”, manifestó el abogado, pero remarcó que “no actuó solo”.

“Hay un montón de indicios que nos van a llevar a otro lugar, estamos preparando la querella”, agregó el abogado de Cristina Kirchner sin dar muchos datos más, pero destacó que “en Rivolli y Capuchetti podemos confiar”.

Frente a la repregunta de Stella Gárnica, el abogado manifestó que “cuando ingresemos a la querella lo que probemos va a ser público”, pero “que no actuó solo lo voy demostrar con pruebas”.