Aumento del boleto de colectivo en AMBA: la Ciudad le respondió al Gobierno y sumó al debate la tarjeta SUBE

Los funcionarios de la administración porteña, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, expresaron a coro que la decisión del aumento de las tarifas de los boletos de colectivo es plena y llanamente "responsabilidad del gobierno nacional" y que la medida complicará no sólo a los porteños, sino también a los bonaerenses, turistas y a todos los argentinos que circulen por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La disputa viene con una problema previo de trasfondo: el traspaso de esas 32 líneas de colectivos integramente a la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno nacional insiste con que Larreta se haga cargo de esos transportes y de los millonarios subsidios necesarios para mantener el precio de sus boletos de colectivo.

Cuáles son las 32 líneas de colectivo que podrían aumentar

uta paro de colectivo.jpg

En la Ciudad de Buenos Aires circulan 135 líneas de autotransporte de pasajeros, de las que 103 son interjurisdiccionales (con recorridos que incluyen partidos del conurbano bonaerense), en tanto las 32 restantes tienen origen y destino dentro de su territorio.

Esas 32 líneas son la 4, 5, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

La respuesta del gobierno porteño: "La política de subsidios al AMBA la define el gobierno nacional"

"La política de subsidios al AMBA la define el gobierno nacional. El gobierno de la Ciudad no tiene injerencia en estas tarifas", explicó este viernes Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño, en diálogo con A24, quien remarcó que aún la ley considera que esas 32 líneas y todas las que circulan por el AMBA responden a Nación.

El funcionario explicó que "no tuvimos comunicaciones oficiales del gobierno nacional, pero entendemos se estaría decidiendo un aumento del 40% en las tarifas para el transporte público metropolitano de colectivos".

Sobre el anuncio de ayer de Juan Manzur, Miguel dijo: "Lo que me llamó la atención ayer es que el jefe de Gabinete nacional cuando hace su presentación en el Senado sabiendo que este ajuste tarifario afecta a toda el AMBA se refiere solamente a la Ciudad de Buenos".

Finalmente, el jefe de Gabinete porteño llamó a un encuentro para poder tomar una decisión conjunta sobre los aumentos. "En el caso de los colectivos se da la particularidad de que hay líneas que circulan dentro de la ciudad, hay líneas que son interjurisdiccionales.... Lo que hay que hacer es sentarse las tres jurisdicciones Nación, Provincia y Ciudad a dialogar y analizar el tema con seriedad".

Suba del boleto de colectivo: ¿a cuánto se iría el precio en el AMBA?

bondi.jpeg

El recorrido mínimo pasaría de $18 a $25,20 .

. El valor del trayecto de entre 3 y 6 kilómetros se incrementaría de $20 a $28.

se incrementaría La tarifa para un traslado de entre 6 y 12 kilómetros sufriría un incremento de $21 a $29,40 .

. El recorrido entre 12 y 27 kilómetros subiría de $22 a $30,80 .

. El trayecto de entre 27 y 45 kilómetros aumentaría de $23 a $32,20.

Jorge Macri reclamó a Nación por la falta de tarjetas SUBE

Tarjeta-sube.jpg Usuarios de las redes sociales se quejaron de faltantes de la tarjeta SUBE y las insólitas respuestas que recibieron

Uno de los problemas que enfrentan quienes utilizan el transporte público es la falta de tarjeta SUBE. Desde el gobierno nacional reportaron que hay escasez de insumos, de chips y de plásticos a nivel mundial y que por eso son las demoras en las nuevas entregas.

Sin embargo, Jorge Macri, ministro de gobierno porteño, reclamó a Nación una solución. "Sería importante que el gobierno asegure la reposición de la tarjeta SUBE. Mucha gente no se puede tomar el transporte porque no tiene; a veces una familia convive con una sola tarjeta que se la prestan (entre los integrantes). Ni hablemos de los turistas que no se pueden tomar el subte porque no la consiguen", sentenció.