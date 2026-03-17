Axel Kicillof convocó a la oposición a unirse contra Milei: "Hay que invitar a todos los sectores"

7f8fa4ce-b09c-4dbe-97ae-377c1b06ce8d_16-9-discover-aspect-ratio_default_0 Kicillof presentó en La Plata el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF)

Kicillof hizo hincapié en la necesidad de reconstruir un espacio político amplio, incluso convocando a dirigentes que formaron parte de gestiones anteriores. “Hay dirigentes que participaron de experiencias fallidas y hay que invitarlos a participar. No es por amor, pero hagámoslo por lo que sea”, expresó.

También cuestionó la centralidad de las encuestas en la política actual y propuso volver al territorio: “Los invito a dejar de mirar encuestas y columnas de opinión. Hay que ir al barrio, a la fábrica, a la escuela”.

Un proyecto federal y militante

El gobernador bonaerense planteó que la construcción política debe tener un alcance nacional: “Esto tiene que ser federal. Hay que despertar las células dormidas en todo el país y empezar a pensar un proyecto”.

En ese marco, convocó a retomar la militancia activa: “Es una invitación a hacer política, a animarse a discutir y a pelear por lo que uno piensa”.

kicillof-abrio-la-posibilidad-de-armar-un-frente-politico-opositor-hay-que-invitar-a-todos-los-sectores-foto-prensa-axel-kicillof-XE6N7I2BAJBKXB6LKBDUPYFP4E Kicillof abrió la posibilidad de armar un frente político opositor: “Hay que invitar a todos los sectores”. (Foto: Prensa Axel Kicillof)

Lanzamiento del nuevo espacio y apoyo político

El acto marcó la presentación del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), un espacio que funcionará como usina de ideas del kicillofismo.

El evento contó con la presencia de figuras clave del gabinete bonaerense, como:

Gabriel Katopodis (Infraestructura)

Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad)

Javier Alonso (Seguridad)

También participaron intendentes, entre ellos el de La Plata, Julio Alak.