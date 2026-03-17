Axel Kicillof convocó a la oposición a unirse contra Milei: "Hay que invitar a todos los sectores"
El gobernador bonaerense encabezó un acto de su espacio en La Plata, donde cuestionó la gestión del Presidente. También habló de “show judicial” contra Cristina Kirchner en la causa Cuadernos.
Axel Kicillof convocó a la oposición a unirse contra Milei.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a apuntar contra el gobierno de Javier Milei y lanzó una convocatoria amplia a todos los sectores opositores para construir un proyecto político común. Lo hizo durante la presentación del espacio Movimiento Derecho al Futuro, donde también formalizó la creación de su think tank.
“Hay una necesidad, por eso la convocatoria”, sostuvo Kicillof, al tiempo que insistió en la importancia de “invitar a todos los sectores”. En ese sentido, remarcó: “No hay que encerrarse ni achicarse, hay que ampliar”.
Durante su discurso, el mandatario provincial fue contundente al cuestionar el rumbo económico y político del Ejecutivo nacional. “El modelo de Milei no es un fracaso, es una calamidad”, afirmó.
Además, vinculó la coyuntura judicial de la expresidenta Cristina Kirchner con una supuesta estrategia del oficialismo: “Armaron otro show judicial con Cristina para distraer de este desastre”, lanzó.
Kicillof hizo hincapié en la necesidad de reconstruir un espacio político amplio, incluso convocando a dirigentes que formaron parte de gestiones anteriores. “Hay dirigentes que participaron de experiencias fallidas y hay que invitarlos a participar. No es por amor, pero hagámoslo por lo que sea”, expresó.
También cuestionó la centralidad de las encuestas en la política actual y propuso volver al territorio: “Los invito a dejar de mirar encuestas y columnas de opinión. Hay que ir al barrio, a la fábrica, a la escuela”.
Un proyecto federal y militante
El gobernador bonaerense planteó que la construcción política debe tener un alcance nacional: “Esto tiene que ser federal. Hay que despertar las células dormidas en todo el país y empezar a pensar un proyecto”.
En ese marco, convocó a retomar la militancia activa: “Es una invitación a hacer política, a animarse a discutir y a pelear por lo que uno piensa”.
Lanzamiento del nuevo espacio y apoyo político
El acto marcó la presentación del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), un espacio que funcionará como usina de ideas del kicillofismo.
El evento contó con la presencia de figuras clave del gabinete bonaerense, como:
Gabriel Katopodis (Infraestructura)
Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad)
Javier Alonso (Seguridad)
También participaron intendentes, entre ellos el de La Plata, Julio Alak.