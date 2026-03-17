Milei en el acto por el atentado a la Embajada de Israel: "Frente al terrorismo no puede haber tregua"

El presidente Javier Milei encabezó el acto por el homenaje de los 34 años del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, del cual fueron víctimas 29 personas. "Frente al terrorismo no puede haber tregua", esgrimió el mandatario.
El Presidente participó del acto a 34 años del ataque en Embajada de Israel en Buenos Aires, donde llamó a no tener “tregua” frente al terrorismo, reivindicó la alianza con Israel y recordó también el atentado contra la AMIA como parte de los ataques que marcaron a la sociedad argentina.
El presidente Javier Milei encabezó el acto por el homenaje de los 34 años del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, del cual fueron víctimas 29 personas. "Frente al terrorismo no puede haber tregua", esgrimió el mandatario.
"Como cada 17 de marzo, a 34 años, toca hacer memoria respecto al atentado a la Embajada de Israel, que se cobró la vida de 29 personas y dejó un saldo de 242 heridos, pero sobre todo dejó una herida imborrable sobre el suelo argentino y la comunidad judía. No se intentó destruir solamente un edificio, se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad", indicó Milei.
"Israel es una nación que encarna los valores fundamentales de la libertad y la resiliencia", planteó y señaló que "hoy Argentina es socia de Israel en la defensa de estos valores de la libertad y combate al terrorismo. Intentaron mediante el miedo y las amenazas, alejarnos de una nación hermana que comparte los mismos valores que la nuestra".
"Tanto el atentado a la Embajada como el de la Amia intentaron cercenar mediante el terror la claridad moral de nuestro pueblo", manifestó y valoró que en "los últimos años se han producido avances importantes en el camino del esclarecimiento de estos crímenes". "La Justicia argentina ha reconocido el carácter de crimen de lesa humanidad de ambos atentado y ha señalado la responsabilidad de la república islámica de Irán y de Hezbolá en la ejecución de estos hechos atroces", ponderó.
"La declaración de inconstitucionalidad del Memorándum con Irán representó otro paso necesario para restablecer el rumbo correcto en la investigación", dijo sobre el acuerdo que se realizó entre Argentina e Irán durante la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En ese sentido, remarcó que Argentina "impulsa nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de estos crímenes" y señaló que "el estado argentino ha fortalecido sus instrumentos para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento".
Además, recordó el ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre de 2023: "Este ataque terrorista nos recordó con brutal claridad que esa amenaza sigue presente. Israel enfrenta todavía los riesgos y las consecuencias de esa agresión. Cambian los símbolos y las consignas pero la causa permanece intacta", manifestó.
"Frente a esa realidad la Argentina mantiene una posición clara: Israel es un aliado estratégico de nuestro país. Nos unen valores compartidos y la convicción que la libertad, la democracia y el respecto por la vida deben ser defendidos sin ambigüedades", planteó.
A la vez recordó la firma del Memorándum estratégico con Israel "para la defensa de la libertad y la democracia, y el combate contra el terrorismo y el antisemitismo". "Mientras otros gobiernos firmaron memorándums con Irán, nosotros los firmamos con una democracia liberal que comparte nuestros valores éticos y morales", agregó.
"Debemos combatir al antisemitismo en todos los frentes, oponiéndole la verdad al prejuicio en todos los rincones de nuestra sociedad. Porque esa es la forma de defender lo que hacemos", completó.
Respecto al conflicto bélico de Medio Oriente, afirmó: "Por todo esto dejamos también en claro en dónde nos paramos en este momento histórico, donde Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin la régimen iraní".
Acompañaron al jefe de Estado en el escenario, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el canciller, Pablo Quirno; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el presidente del Museo del Holocausto de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Midlin, y el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela.