Milei en el acto por el atentado a la Embajada de Israel: "Frente al terrorismo no puede haber tregua"

"La declaración de inconstitucionalidad del Memorándum con Irán representó otro paso necesario para restablecer el rumbo correcto en la investigación", dijo sobre el acuerdo que se realizó entre Argentina e Irán durante la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En ese sentido, remarcó que Argentina "impulsa nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de estos crímenes" y señaló que "el estado argentino ha fortalecido sus instrumentos para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento".

Además, recordó el ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre de 2023: "Este ataque terrorista nos recordó con brutal claridad que esa amenaza sigue presente. Israel enfrenta todavía los riesgos y las consecuencias de esa agresión. Cambian los símbolos y las consignas pero la causa permanece intacta", manifestó.

"Frente a esa realidad la Argentina mantiene una posición clara: Israel es un aliado estratégico de nuestro país. Nos unen valores compartidos y la convicción que la libertad, la democracia y el respecto por la vida deben ser defendidos sin ambigüedades", planteó.

A la vez recordó la firma del Memorándum estratégico con Israel "para la defensa de la libertad y la democracia, y el combate contra el terrorismo y el antisemitismo". "Mientras otros gobiernos firmaron memorándums con Irán, nosotros los firmamos con una democracia liberal que comparte nuestros valores éticos y morales", agregó.

"Debemos combatir al antisemitismo en todos los frentes, oponiéndole la verdad al prejuicio en todos los rincones de nuestra sociedad. Porque esa es la forma de defender lo que hacemos", completó.

Respecto al conflicto bélico de Medio Oriente, afirmó: "Por todo esto dejamos también en claro en dónde nos paramos en este momento histórico, donde Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin la régimen iraní".

Acompañaron al jefe de Estado en el escenario, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el canciller, Pablo Quirno; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el presidente del Museo del Holocausto de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Midlin, y el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela.