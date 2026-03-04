Kicillof mejoró la oferta salarial para los docentes y espera la respuesta de los gremios

El paro nacional docente

La discusión se da en un contexto atravesado por medidas de fuerza que la semana pasada afectaron el normal inicio de clases en establecimientos públicos bonaerenses. Los gremios habían considerado insuficiente la propuesta original y, en algunos casos, encuadraron el paro dentro de la jornada nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en rechazo a la reforma laboral y a la falta de convocatoria a paritarias nacionales.

Ctera

A cuánto se va el salario docente con el aumento

De acuerdo con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por SADOP, FEB, UDOCBA, AMET y SUTEBA, la nueva oferta implicaría que el salario inicial de un maestro de grado alcance los $800.084 en marzo y los $850.053 en abril. Para una maestra de grado con jornada completa, los haberes ascenderían a $1.600.168 en marzo y $1.700.106 en abril. En el caso de quienes cumplen quinta hora, el sueldo se ubicaría en $1.005.638 en marzo y $1.060.424 en abril, mientras que un profesor con 20 módulos pasaría a percibir $1.032.198 en marzo y $1.113.838 en abril.

Los puntos acordados contemplan una cláusula de monitoreo, por la cual las partes evaluarán la evolución del acuerdo paritario durante la primera quincena de mayo de 2026, y una cláusula de reapertura que prevé retomar la negociación en junio de ese año o antes si la situación económica se aparta de las previsiones oficiales. Además, en marzo se convocará a discutir el Convenio Colectivo de Trabajo y la Cogestión de Condiciones Laborales.

En paralelo, los gremios estatales analizarán la misma propuesta porcentual. Si bien el eje de la negociación pasa por la recomposición salarial, las organizaciones también plantean la necesidad de avanzar en recategorizaciones y pases a planta permanente, en un escenario político que agrega incertidumbre de cara a los próximos años.