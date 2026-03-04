Kicillof mejoró la oferta salarial para los docentes y espera la respuesta de los gremios
El Gobierno bonaerense presentó una mejora salarial escalonada entre marzo y abril, que incluye una compensación por el recorte del FONID. La propuesta fue elevada tras las medidas de fuerza y ahora será sometida a votación en las bases del Frente de Unidad Docente.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires acordó con la mayoría de los gremios alcanzados por la Ley 10.430 un aumento salarial del 7,5% escalonado entre marzo y abril, mientras que los sindicatos docentes resolvieron llevar la propuesta a consideración de las bases antes de definir su aceptación formal.
La oferta contempla la consolidación del incremento del 1,5% otorgado en febrero y una suba del 5% en marzo y del 2,5% en abril, calculada sobre los haberes de enero. Además, para el personal educativo se propuso una bonificación no remunerativa destinada a compensar la pérdida generada por el recorte del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y Conectividad en su monto original por parte del Gobierno nacional, junto con una bonificación específica para auxiliares de la educación. El entendimiento incluye también el compromiso de una mesa de monitoreo en mayo y la reapertura de las negociaciones en junio.
La mejora salarial fue presentada este jueves durante una ronda de reuniones formales encabezadas por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López. Primero se concretó el encuentro con los gremios docentes y luego con los representantes de los trabajadores estatales. El Ejecutivo provincial elevó en dos puntos la propuesta para marzo respecto de la oferta anterior, que había sido del 3%, e incorporó el esquema para abril con el objetivo de cerrar un entendimiento que permita encauzar el conflicto.
El paro nacional docente
La discusión se da en un contexto atravesado por medidas de fuerza que la semana pasada afectaron el normal inicio de clases en establecimientos públicos bonaerenses. Los gremios habían considerado insuficiente la propuesta original y, en algunos casos, encuadraron el paro dentro de la jornada nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en rechazo a la reforma laboral y a la falta de convocatoria a paritarias nacionales.
A cuánto se va el salario docente con el aumento
De acuerdo con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por SADOP, FEB, UDOCBA, AMET y SUTEBA, la nueva oferta implicaría que el salario inicial de un maestro de grado alcance los $800.084 en marzo y los $850.053 en abril. Para una maestra de grado con jornada completa, los haberes ascenderían a $1.600.168 en marzo y $1.700.106 en abril. En el caso de quienes cumplen quinta hora, el sueldo se ubicaría en $1.005.638 en marzo y $1.060.424 en abril, mientras que un profesor con 20 módulos pasaría a percibir $1.032.198 en marzo y $1.113.838 en abril.
Los puntos acordados contemplan una cláusula de monitoreo, por la cual las partes evaluarán la evolución del acuerdo paritario durante la primera quincena de mayo de 2026, y una cláusula de reapertura que prevé retomar la negociación en junio de ese año o antes si la situación económica se aparta de las previsiones oficiales. Además, en marzo se convocará a discutir el Convenio Colectivo de Trabajo y la Cogestión de Condiciones Laborales.
En paralelo, los gremios estatales analizarán la misma propuesta porcentual. Si bien el eje de la negociación pasa por la recomposición salarial, las organizaciones también plantean la necesidad de avanzar en recategorizaciones y pases a planta permanente, en un escenario político que agrega incertidumbre de cara a los próximos años.