Kicillof abrió las sesiones ordinarias bonaerenses y llamó a construir una alternativa "productiva, federal y nacional"

En el plano económico, el mandatario detalló lo que definió como el impacto de las medidas nacionales sobre la provincia y responsabilizó a la Casa Rosada por el deterioro de los indicadores. “El origen de este industricidio, de la destrucción de puestos de trabajo, la caída de la clase media y de que la plata no alcance está en las decisiones políticas de Milei”, aseguró. Además, rechazó que la situación social sea “inevitable” o producto de una “tragedia natural” y afirmó que “no estamos condenados a esta pesadilla. Hay otro camino”.

Para fundamentar sus críticas, enumeró cifras vinculadas al consumo y la actividad. Según precisó, las ventas en comercios minoristas y supermercados se ubican diez puntos por debajo de los niveles previos, mientras que en el segmento mayorista la caída alcanza el 20%. También señaló que el consumo de productos básicos como leche, carne vacuna, frutas, verduras y yerba mate registra mínimos históricos.

Kicillof añadió que “en el último año se triplicó la morosidad”, con un 9,3% de créditos impagos y un 24,6% de personas fuera del sistema bancario. En materia laboral, sostuvo que “desde que llegó Milei, cada cuatro minutos se pierde un puesto de trabajo registrado” y afirmó que ya son 299.600 los trabajadores que quedaron desempleados en el sector formal.

El discurso incluyó una defensa del rol del Estado en el desarrollo y una crítica al modelo que, según el gobernador, impulsa la Nación, basado en la “primarización productiva y precarización laboral”. “El plan económico que está destruyendo el país no solo es dañino, además es absolutamente anacrónico, inoportuno y a contramano del contexto internacional”, afirmó, y remarcó la importancia de proteger la industria nacional, el trabajo y los recursos estratégicos.

En el tramo final, Kicillof insistió en la necesidad de construir un proyecto colectivo que ofrezca una salida distinta. “Hay otro camino para bajar la inflación sin destruir la industria y el trabajo. Hay otro camino para integrarnos al mundo sin someternos. Hay otro camino para que el esfuerzo vuelva a tener sentido”, expresó. Y cerró con una convocatoria a impulsar “un Estado que acompaña con un proyecto de desarrollo que promueva a todos los rincones de la patria. Hay otro camino hacia el futuro”.