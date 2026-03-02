En vivo Radio La Red
Política
Axel Kicillof
sesiones ordinarias
LEGISLATURA BONAERENSE

Kicillof abrió las sesiones ordinarias bonaerenses y llamó a construir una alternativa "productiva, federal y nacional"

En la apertura del período legislativo, el gobernador bonaerense cuestionó la política económica del Gobierno nacional, advirtió sobre el impacto en el empleo y el consumo y planteó la necesidad de consolidar un proyecto propio ante el escenario electoral de 2027.

En la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense, Axel Kicillof protagonizó estar tarde un discurso con fuerte tono político, en el que combinó críticas directas al Gobierno nacional con la proyección de una estrategia para las próximas elecciones presidenciales. El mandatario sostuvo que “la construcción de una alternativa requiere de mucho más que decir ‘no a Milei’” y planteó la necesidad de un proyecto productivo y federal que pueda entusiasmar a una sociedad atravesada por la crisis económica.

La intervención del gobernador se dio en un contexto de tensiones entre la provincia y la administración de Javier Milei, con reclamos por recortes de transferencias, paralización de obras públicas y cuestionamientos a la centralización de recursos. “Nos enfrentamos a un Gobierno Nacional que recorta transferencias a las provincias, que paraliza obras públicas estratégicas en todas las regiones del país, un gobierno nacional que centraliza decisiones fiscales y que se vincula con las provincias a través de la extorsión”, afirmó.

Kicillof apertura Legislatura bonaerense

En ese marco, Kicillof llamó a articular una respuesta conjunta. “No puede ser que cada sector o provincia quede sola negociando migajas o administrando la caída. Todos los que no queremos una sociedad rota, un país fallido, una Argentina de pocos ganadores y muchísimos perdedores, tenemos que sumar fuerzas”, sostuvo. Desde la Provincia de Buenos Aires, invitó a construir una Argentina que “no se arrodille, que no se entregue, que no se rinda y que no se divida”.

El gobernador advirtió que, pese al malestar social, una parte significativa de la ciudadanía no percibe hoy una alternativa política que despierte expectativas. “La construcción de esa alternativa requiere de mucho más que decir ‘no a esta política, no a Milei’. Es evidente que tampoco se trata solamente de describir una crisis que todos están viviendo en carne propia. El desafío no es narrar el daño sino ofrecer una salida y demostrar que no hay que resignarse, que no estamos condenados a este modelo, que existe una alternativa mejor, una alternativa que debe ser productiva, federal y bien nacional”, expresó ante la asamblea legislativa.

En el plano económico, el mandatario detalló lo que definió como el impacto de las medidas nacionales sobre la provincia y responsabilizó a la Casa Rosada por el deterioro de los indicadores. “El origen de este industricidio, de la destrucción de puestos de trabajo, la caída de la clase media y de que la plata no alcance está en las decisiones políticas de Milei”, aseguró. Además, rechazó que la situación social sea “inevitable” o producto de una “tragedia natural” y afirmó que “no estamos condenados a esta pesadilla. Hay otro camino”.

Para fundamentar sus críticas, enumeró cifras vinculadas al consumo y la actividad. Según precisó, las ventas en comercios minoristas y supermercados se ubican diez puntos por debajo de los niveles previos, mientras que en el segmento mayorista la caída alcanza el 20%. También señaló que el consumo de productos básicos como leche, carne vacuna, frutas, verduras y yerba mate registra mínimos históricos.

Kicillof añadió que “en el último año se triplicó la morosidad”, con un 9,3% de créditos impagos y un 24,6% de personas fuera del sistema bancario. En materia laboral, sostuvo que “desde que llegó Milei, cada cuatro minutos se pierde un puesto de trabajo registrado” y afirmó que ya son 299.600 los trabajadores que quedaron desempleados en el sector formal.

El discurso incluyó una defensa del rol del Estado en el desarrollo y una crítica al modelo que, según el gobernador, impulsa la Nación, basado en la “primarización productiva y precarización laboral”. “El plan económico que está destruyendo el país no solo es dañino, además es absolutamente anacrónico, inoportuno y a contramano del contexto internacional”, afirmó, y remarcó la importancia de proteger la industria nacional, el trabajo y los recursos estratégicos.

En el tramo final, Kicillof insistió en la necesidad de construir un proyecto colectivo que ofrezca una salida distinta. “Hay otro camino para bajar la inflación sin destruir la industria y el trabajo. Hay otro camino para integrarnos al mundo sin someternos. Hay otro camino para que el esfuerzo vuelva a tener sentido”, expresó. Y cerró con una convocatoria a impulsar “un Estado que acompaña con un proyecto de desarrollo que promueva a todos los rincones de la patria. Hay otro camino hacia el futuro”.

Se habló de
Axel Kicillof sesiones ordinarias Buenos Aires Gobierno Nacional
