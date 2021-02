Kicillof: "Cuando yo me vacuné era un loco suicida y ahora soy VIP"

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. (Foto: Gobernación)

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, reiteró este martes sus críticas a los opositores que rechazaron la vacuna y expresó que cuando se dio la primera dosis "era un loco suicida y ahora es VIP".

"Es tan intensa las ganas de hacer daño que ahí van y ponen todo en la misma bolsa. Lo quiero aclarar y reivindicar a los intendentes que se vacunaron en un principio para acabar con esa basura de la campaña antivacunas que ya se va a estudiar en la historia este desastre que intentaron hacer", declaró en conferencia de prensa.

En referencia al escándalo por la aplicación de la Sputnik V a personal no esencial, Kicillof aclaró que "en la provincia de Buenos Aires no hay vacunatorios ocultos, ni privatizados. No hay. Vacuna el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de los turnos de una página web".

Además, defendió a Alberto Fernández por el despido de Ginés González García frente al Ministerio de Salud: "Resalto la firme y rápida decisión del Presidente".

"Vamos a poner un botón en la página de vacunación y en el 148 donde se sacan turnos para que se pueda denunciar a las personas que se saltearon la cola. Vamos a sancionar los incumplimientos. Vamos a ser inflexibles", agregó.