En su editorial de "Basta Baby", Baby Etchecopar habló sobre los últimos dichos de Javier Milei. "Me parece una falta de respeto enorme basurear a los presidentes de otros países porque no es Milei, es Argentina", comenzó diciendo. Y añadió: "Me parece que es una falta de respeto basurear a Lula, al primer ministro español, a los periodistas argentinos que no están diciendo que sos divino, que te queda divino el pelo, que sos gracioso. Me parece que es de muy mal gusto lo que estás haciendo".