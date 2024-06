Baby Etchecopar, sobre el debate de la Ley Bases: "Los diputados y los senadores dan lástima y vergüenza"

En su editorial de "Basta Baby", Baby Etchecopar habló sobre el debate de la Ley Bases que comenzó este jueves en la Cámara baja. "Los diputados y los senadores dan lástima y vergüenza", sostuvo y agregó: "Van todos los que no pueden representar a nadie, van todos los que entran en la lista sábana que no le conoces ni el nombre ni el apellido, van todos los que no pronuncian la ´S´, van todos los bestias que no tienen ni idea de lo que están votando. Algunos diputados y senadores son excelentes, vamos a sacarlos. Yo me refiero al malón".