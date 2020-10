Berni no descartó el uso de las fuerzas en el desalojo de Guernica y se quejó de la gestión nacional: "Yo esperaba peronismo"

Sergio Berni en Animales Sueltos, con Luis Novaresio

El ministro de Seguridad, Sergio Berni, se refirió al desalojo del predio tomado en Guernica, el cual volvió a ser pospuesto por la Justicia, y no descartó el uso de la fuerza bonaerense para su concreción, al tiempo que al analizar la gestión que lidera Alberto Fernández se quejó: "Yo esperaba peronismo".

Durante su participación en Animales Sueltos, el funcionario del gabinete de Axel Kicillof aseguró: "Se va a producir el desalojo de Guernica, hay una orden judicial. Cuando haya plena certeza que no haya defensores de la toma, lo haremos", al tiempo que no descartó el uso de la fuerza pública para concretar el operativo. "No existe un desalojo pacífico", enfatizó.

En ese sentido, aseguró que los que se encuentran en la toma son "delincuentes", porque "todo aquello que está tipificado en el Código Penal es un delito y quien lo produce es un delincuente" y adelantó que, de producirse el operativo "va a haber gente armada y desarmada. En un desalojo no hay lugar para la improvisación".

Por otro lado, al ser consultado sobre su relación con la Ministra de Seguridad nacional, afirmó que "está como siempre, nosotros no somos un grupo de amigos, somos funcionarios. Cada uno tiene su actividad y se aboca a eso. Frederic no tiene ninguna injerencia en esta situación".

Para finalizar, al ser consultado sobre la gestión nacional, Berni evaluó: "Trabajamos para recuperar el Gobierno. Pero en una Pandemia es difícil poner los objetivos que tenía el Gobierno, fueron interrumpidos por esta situación".

"Yo esperaba peronismo", sentenció el funcionario bonaerense y añadió que dentro del Gobierno "hay voces progresistas que se hacen sentir fuerte, que hasta chocan con los intereses del peronismo". "Hay una actitud mucho más progresista, no es una crítica, pero espero más participación y épica peronista en la manera de conducir", aclaró.

En tanto, al hablar sobre el acto del 17 de octubre desestimó sumarse a la convocatoria y señaló: "No me seduce quien convoca". "Esa CGT no me seduce, a claudicado de manera constante ante el gobierno anterior", concluyó, al tiempo que al referirse a la posible presidencia del partido por parte de Alberto Fernández, aseveró: "El peronismo necesita competir y que haya una interna, la CGT no se puede arrogar la representación del peronismo para ofrecerle nada a nadie".