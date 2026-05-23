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El Gobierno no invitó a Victoria Villarruel al Tedeum del 25 de mayo

Por primera vez la vicepresidenta no estará presente en la tradicional ceremonia. Así lo confirmaron desde su entorno.

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Javier Milei y Victoria Villarruel

Javier Milei y Victoria Villarruel, un vínculo roto y sin retorno (foto Reuters)

La interna entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a quedar expuesta de cara al Tedeum del 25 de Mayo. La titular del Senado no fue invitada por la Casa Rosada a la tradicional ceremonia religiosa que se realizará en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

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La salida de la Argentina de la OMS había sido anunciada por el Gobierno nacional en medio de críticas de Milei hacia distintos organismos internacionales. (Foto: archivo)

"La vicepresidente no ha sido invitada al Tedeum del 25 de mayo. Las invitaciones son cursadas formalmente por la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei a través del área de ceremonial", confirmó una fuente a A24.com.

La decisión marca la distancia entre Milei y Villarruel, una relación que se deterioró progresivamente desde el inicio de la gestión libertaria. De esta manera, el Gobierno también evitará una de las imágenes más esperadas del acto patrio: el eventual saludo, o la ausencia de él, entre el Presidente y su vice.

El Tedeum del 25 de Mayo es una ceremonia tradicional de la política argentina y suele contar con la presencia conjunta de las máximas autoridades nacionales. Habitualmente, el mandatario parte caminando desde Casa Rosada junto a su gabinete y cruza la Plaza de Mayo hasta la Catedral Metropolitana para participar del oficio religioso.

Tedeum
Javier Milei y Victoria Villarruel en el Tedeum del a&ntilde;o pasado.

Javier Milei y Victoria Villarruel en el Tedeum del año pasado.

En años anteriores, Villarruel había formado parte de la celebración oficial pese a las tensiones internas. Sin embargo, esta vez la ruptura quedó plasmada de manera explícita con su exclusión del acto.

En tanto, sí fueron invitados funcionarios nacionales, diputados, senadores de La Libertad Avanza y aliados del PRO, además del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

El último cruce fue por Manuel Adorni

El último episodio de fricción entre Villarruel y el entorno presidencial ocurrió a comienzos de mayo, en medio de las denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito que involucraron al vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En ese contexto, la vicepresidenta publicó un sugestivo mensaje en su cuenta de X que fue interpretado como una ironía dirigida al funcionario. “Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!”, escribió, en aparente referencia a las versiones sobre las lujosas remodelaciones en la vivienda del dirigente libertario.

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