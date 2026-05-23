El Gobierno no invitó a Victoria Villarruel al Tedeum del 25 de mayo

Tedeum Javier Milei y Victoria Villarruel en el Tedeum del año pasado.

En años anteriores, Villarruel había formado parte de la celebración oficial pese a las tensiones internas. Sin embargo, esta vez la ruptura quedó plasmada de manera explícita con su exclusión del acto.

En tanto, sí fueron invitados funcionarios nacionales, diputados, senadores de La Libertad Avanza y aliados del PRO, además del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

El último cruce fue por Manuel Adorni

El último episodio de fricción entre Villarruel y el entorno presidencial ocurrió a comienzos de mayo, en medio de las denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito que involucraron al vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En ese contexto, la vicepresidenta publicó un sugestivo mensaje en su cuenta de X que fue interpretado como una ironía dirigida al funcionario. “Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!”, escribió, en aparente referencia a las versiones sobre las lujosas remodelaciones en la vivienda del dirigente libertario.