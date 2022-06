Boleta Única Papel: la sesión se postergó por pedido de la oposición, que no da por hecho el quórum

La iniciativa que intenta cambiar el sistema de votación llega al debate con un dictamen de comisión con 58 firmas de todos los colores de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, y con las quejas del Frente de Todos quienes argumentaron no haber tenido "tiempo" para discutir el proyecto.

Con el retraso de los vuelos, ¿habrá quórum?

El texto consensuado unifica las 21 propuestas que se habían presentado hasta el momento, por lo que la oposición confía en que obtendrá la media sanción y buscará mostrar que tiene quorum propio para dar el debate en el recinto.

Sólo el macrismo tiene 116 escaños y se suman los 8 del Interbloque Federal. Para poder conseguir el quórum, se necesitan al menos 129 diputados.

deiputados-dinergo-fugado-exterior-fmi-parrilli.webp

La oposición buscó el respaldo de otros sectores como el de Javier Milei y José Luis Espert, o Rolando Figueroa del Movimiento Popular Neuquino. Para las 12 se espera que "los 130 respaldos reunidos estén en el recinto", para poder sesionar a las 14, no obstante, fuentes de la oposición prefirieron ser "prudentes" y no dar por hecho el quórum.

El jefe de bloque de Diputados de la UCR, Mario Negri, se ausentará a la sesión de este miércoles tras dar positivo de Covid-19. "Hoy me realicé el hisopado rutinario por mi labor en la Cámara de Diputados de la Nación. El mismo me dio resultado COVID positivo. Hasta el momento me encuentro absolutamente asintomático y permaneceré en mi domicilio hasta que la autoridad sanitaria lo disponga", anunció el cordobés en su cuenta de Twitter.

¿Qué es el sistema de Boleta Única y qué cambiaría?

El sistema de Boleta Única de Papel consiste en implementar una sola boleta que contenga los nombres y fotos de todos los candidatos que se presentan en las elecciones, divididos por casilleros por el cargo al que aspiran.

Los electores tienen la posibilidad de elegir a sus postulantes preferidos marcando el recuadro con una lapicera o no marcar a ninguno y votar en blanco si así lo prefieren.

Esto supone un cambio con lo que se utiliza hoy en Argentina: la "lista sábana", que concentra la oferta de un mismo partido para todas las categorías en una boleta que es única por partido.

En una elección presidencial, por ejemplo, aparecen todas las categorías a elegir (diputado y senador, fundamentalmente) atadas a la categoría presidencial. Es decir, que hay un candidato principal que es el presidente y al que todos miran; y otras categorías secundarias que solo prestan atención los ciudadanos más politizados.

En cambio, con la Boleta Única en su implementación tradicional se evita el efecto arrastre. Esto podría generar más conciencia en la gente para elegir en cada categoría a quien mejor lo represente. Pero en la práctica genera dificultades para que la ciudadanía conozca bien a los candidatos y muchas veces terminan votando por descarte. A los partidos (especialmente los chicos) les complica tener un candidato competitivo para cada categoría.