Bullrich consiguió el apoyo explícito de Mauricio Macri y prepara un plan para sacarle 9 puntos a Javier Milei

También buscarán convencer a votantes del universo de 11 millones de ciudadanos que no concurrieron a las PASO del 13 de agosto y a las mujeres que se resisten a las agresiones verbales de Milei contra otras mujeres.

En el equipo de campaña de Bullrich aseguran que serán sumamente importantes los debates presidenciales del 1ro y del 8 de octubre próximos para desafiar las ideas y las contradicciones del candidato de La Libertad Avanza.

"Patricia es mi candidata", la frase que Juntos quería escuchar

Pero el operativo para la remontada debe comenzar antes. Macri cumplió con su parte en el plan de recuperar a Patricia Bullrich y la puso en valor. “Patricia es mi candidata”, dijo al menos dos docenas de veces en distintas formas durante un reportaje en TN.

En el entorno de Macri aseguraron a A24.com que “desde ahora Mauricio va a tener fuerte presencia en la campaña” y que lo del Mundial de Bridge de Marruecos quedó en el pasado luego de haber quedado eliminado.

“Patricia es mi candidata. Hay versiones maliciosas que dicen que tengo dos candidatos”, dijo Macri, al desestimar hipótesis que partían de adentro de Juntos por el Cambio. Los propios dirigentes de Juntos, Nicolás Massot y Emilio Monzó, le habían pedido a Macri una definición tajante y más nítida. Macri agregó que es necesario “conducir sin mesianismos y sin locuras” y pidió que los diputados de Milei “apoyen a Patricia cuando sea presidenta”.

Próximos hitos: elecciones en Chaco, Mendoza y debates presidenciales

En la hoja de ruta de Juntos, el próximo hito marcado serán las elecciones de gobernador en el Chaco, este domingo, donde apuesta a que el radical Leandro Zdero le gane al peronista Jorge Capitanich, y el domingo 24 en Mendoza donde seguramente Alfredo Cornejo retendrá el poder en manos de Juntos por el Cambio.

El domingo siguiente, el 1ro de octubre, será el debate presidencial en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y el 8 de ese mes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. “Ese debate será sumamente importante porque se probará la capacidad de Milei para sostener sus contradicciones sin enojarse”, señalaron a A24.com fuentes de Juntos por el Cambio.

¿Sobre qué pilares intentará crecer Patricia Bullrich? “La idea es recuperar a la gente que no fue a votar, a las mujeres enojadas con Milei, y a los votos de Juntos que se fueron a Milei y pueden volver según los focos, que son un 30 % de los votantes de Milei, o sea unos 9 puntos”.

La elección en la provincia de Buenos Aires, otra clave

Otro vector importante será la eleccion en la provincia de Buenos Aires. En el bullrichismo apuestas a instalar con fuerza la idea de que Néstor Grindetti está a dos puntos de ganarle al gobernador bonaerense Axel Kicillof, golpeado ahora más que nunca por el fallo del Tribunal de Nueva York que condenó a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación que digitó el propio Kicillof cuando era ministro de Economía de Cristina Kirchner.

“La idea de que Grindetti está cerca de ganarle a Kicillof empujará a mucha gente a votar gobernador de Juntos por el Cambio y eso puede traccionar hacia arriba la boleta de Patricia Bullrich”, señaló una fuente de Juntos a A24.com.

En forma secreta, en la coalición opositora también le prenden algunas velas al peronismo para que le saque algunos votos de sectores populares que se fugaron hacia Milei. También a la prédica de la Iglesia Católica, que seguirá expresando su rechazo a los insultos de Milei hacia el papa Francisco. En estas horas, Patricia Bullrich y Joaquín de la Torre se encontrarán con sacerdotes cercanos a Francisco como el padre Pepe Di Paola.

Milei comenzará a caminar el territorio bonaerense

Mientras tanto, del lado de Milei apuestan a un trabajo territorial del candidato presidencial de La Libertad Avanza para recuperar los votos que le faltan en Buenos Aires para superar a Kicillof. Milei está convencido de que en la provincia podrá aumentar su caudal de votos y ello elevará a la boleta de Carolina Píparo y Francisco Oneto.

Por ahora, Milei dosificará sus apariciones públicas, porque sus asesores le recomiendan no hablar tanto porque cuando calla sube en las encuestas y cuando habla genera contradicciones en su propio equipo. La semana última Milei ratificó la dolarización a 730 pesos y al día siguiente Carlos Rodríguez dijo que no se podía hacer sin dólares.

También Juan Nápoli contradijo a Milei cuando señaló que no se eliminará el Banco Central. En rigor, necesitaba transmitir previsibilidad porque horas después participó junto a Darío Epstein de una reunión de banqueros en Nueva York, donde estos le dejaron en claro que no habrá financiamiento hasta que la Argentina no demuestre que equilibra su economía ni un fondo de inversión para dolarizar la economía.

El reparto de cargos en un futuro gobierno de Milei

Entre tanto, el equipo de Milei se entretiene repartiendo cargos. La hermana del candidato, Karina Milei, es el verdadero poder en las sombras del líder de la Libertad Avanza. Señalan en su entorno que será la secretaria general de la Presidencia de la Casa Rosada si Milei es presidente.

El coordinador de equipos técnicos, Nicolás Posse, un ex directivo de la Corporación América, será jefe de Gabinete, mientras que Guillermo Francos -excompañero de ruta de Milei en las filas de Daniel Scioli- será el ministro del Interior.

La economista Diana Mondino será la canciller pero este lunes se enredó con declaraciones sobre las Islas Malvinas que no la dejaron bien parada porque contradijo la historia diplomática nacional cuando señaló que “hay que respetar los derechos de los isleños”.

La licenciada en Ciencias de la Familia, Sandra Petovello, sería la ministra de Capital Humano que englobaría a Desarrollo Social, Salud y Educacion. El abogado Santiago Viola, operador de Milei en la Justicia y ex abogado de Lázaro Baez, sería el secretario Legal y Técnico.

Hace dos semanas, se mencionó a Carlos Kikuchi como eventual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y mantiene fuertes contactos con el ex jefe de la ex SIDE, Juan Bautista Yofre, que niega que quiera volver a ese cargo. La candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, tendrá bajo su cargo los ministerios de Defensa y Seguridad.

Milei busca no enredarse en complicaciones en su discurso

En la campaña de Milei buscan evitar errores y no caer nuevamente en expresiones públicas que compliquen al candidato, como las confusas opiniones sobre la venta de niños y de órganos, la portación libre de armas o la eliminación del Conicet. La misma dolarización genera demasiadas contradicciones internas.

El propio consultor norteamericano Dick Morris señaló que ese plan dolarizador puede ser “el talón de Aquiles de Milei”. Pero las alarmas en el equipo de Milei se encendieron con la reactivación de los gobernadores e intendentes del peronismo, que se juramentaron no cuidarle la boleta a Milei.

El peronismo, un arma de doble filo

El propio candidato presidencial de La Libertad Avanza se benefició de acuerdos que hizo con el peronismo, mediante los cuales los operadores de Sergio Massa lograron infiltrar candidatos peronistas en las listas de Milei en todo el país y en la provincia de Buenos Aires. La contrapartida de esas colocaciones eran las promesas de los fiscales peronistas de cuidar la boleta del candidato libertario.

El proyecto del peronismo era potenciar a Milei, un candidato liberal, para sacarle votos a Juntos por el Cambio y permitir que Massa saliera primero con una oposición dividida y hasta pudiera ganar en primera vuelta si su gestión económica hubiera tenido éxito. La asunción de Massa como ministro en julio de 2022 buscaba el proyecto presidencial.

Pero el peronismo se pasó de vueltas y Milei terminó sustrayendo votantes enojados del peronismo por la mala situación económica. Ahora, Milei está primero en las encuestas y Massa apuesta a confrontar con Milei para entrar en una segunda vuelta y dejar atrás a Bullrich.